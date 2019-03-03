親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金會協議破局
美中貿易戰進展
印巴衝突難緩解
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

順利接合 新型飛龍號太空船停靠國際太空站

2019-03-03 23:43中央社 華盛頓3日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署與太空探索科技公司證實，太空探索科技公司的新型飛龍號太空船今天順利停靠在國際太空站。這項接合任務進行了實況轉播。

國家航空暨太空總署（NASA）宣布：「我們證實硬捕捉已經完成。」德州休士頓詹森太空中心（Johnson Space Center）響起熱烈掌聲。

獵鷹9號火箭（Falcon 9）搭載飛龍號（Dragon）太空船，自佛羅里達州卡納維爾角甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空27小時後，接合任務自格林威治時間10時51分展開，位置則是在紐西蘭北方上空距離地球表面大約400多公里處。

雖然太空船與太空站的連接看似緩慢，但國際太空站與太空船都以超過2萬7000公里時速繞行地球軌道。

國際太空站上的組員包括美國的麥克林（Anne McClain）、俄羅斯的柯諾年科（Oleg Kononenko）和加拿大的聖賈克（David Saint-Jacques），他們在格林威治時間13時30分打開氣密艙。

這次任務是測試，發射時太空船內只載了一個假人。預定今年稍後才進行載人任務。

飛龍號太空船將停靠在國際太空站至8日，然後脫離太空站墜入大西洋，屆時將使用4具降落傘減速。

太空紐西蘭俄羅斯

相關新聞

教室裡的頭蓋骨是誰？日本學校「真實人骨模型」事件

2019-03-03 21:23

獲普立茲獎路透攝影記者貝拉基斯癌逝 享年58歲

2019-03-03 21:10

巴黎舊書攤列法國遺產 為申請世界遺產鋪路

2019-03-03 21:07

歐洲衛星大發現 火星有水活動痕跡

2019-03-03 19:04

影／新加坡另類網紅！水獺家族公園野地狂賣萌

2019-03-03 17:20

影／惡狗狂咬男童 善心女路過肉身退雙犬

2019-03-03 17:20

太多二氧化碳 非洲植物恐絕種

2019-03-03 17:09

比明星還紅！ 日電視台推出虛擬偶像連續劇

2019-03-03 16:06

「蒜香少女」的家鄉垃圾山火燎原 燒出南韓的垃圾危機

2019-03-03 15:47

日本人偶節 福岡人偶特展蒐羅不時代百萬雛人形上萬件

2019-03-03 14:43

鯊魚沒那麼愛咬人 風險僅百萬分之5

2019-03-03 14:28

窮到只剩下石油！委內瑞拉的「資源詛咒」

2019-03-03 11:47

馬斯克的太空艙升空 7月拚載人

2019-03-03 00:52

日本新創服務 靠AI找出「好味道」

2019-03-02 23:59

味覺革命… 百年後的米其林 AI設計菜單？

2019-03-02 23:51

SpaceX太空艙升空 航向太空站進行運補測試

2019-03-02 21:47

電話強盜案？東京80歲老婦被殺 疑3人組連續作案

2019-03-02 20:59

巨石陣的石頭哪裡來？ 科學家解開五千年謎團

2019-03-02 20:25

直接不如間接有效 「輕推理論」教你怎麼說服他人

2019-02-26 10:24
看更多

熱門文章

鄰座肥臀溢出卡位！他討一半機票錢補償 網友轟混帳

2019-03-03 11:47

是否用F-16戰機擊落印度戰機？美國要巴基斯坦說明

2019-03-03 19:14

史上最慘異鄉人！無辜被打被恐嚇 不准念書無處可住...

2019-03-03 09:00

印度對付巴基斯坦很吃力 因為中共助拳

2019-03-03 19:24

消防栓前停車 下場是破窗接管

2019-03-03 14:32

極度乾燥老闆 捲入換妻三角戀

2019-03-03 18:18

中美貿易戰「悶燒」 不致變冷戰

2019-03-03 00:36

推銷美國氯洗雞、賀爾蒙牛！美駐英大使遭英砲轟

2019-03-03 10:37

不只核武意見想左 越南主廚爆料川金這點也不同

2019-03-03 18:14

川普抱怨美元太強了 再批聯準會主席鮑爾

2019-03-03 09:37

過完年該甩肉 日本女性近來流行減肥法全靠它

2019-03-03 06:45

看了都想休長假！日推出滿滿假日行事曆引起話題

2019-03-03 14:33

川普吐兩小時苦水 2020年大選焦點已現端倪

2019-03-03 15:45

星期人物／他興風作浪20年 把印巴推向戰火邊緣

2019-03-03 00:52

星期人物／他一講話印度就緊張 把印巴推向戰火邊緣

2019-03-03 17:44

榛果可可醬全球最大廠 暫時關閉

2019-03-03 20:32

油價收黑 美製造業活動降至川普當選以來最低引發疑慮

2019-03-03 00:42

《觀察站》中美貿易戰雖不到冷戰 恐持續悶燒

2019-03-03 16:34

特斯拉將推「全自動駕駛」選配 專家轟誤導消費者

2019-03-03 17:14

遭逼錄影讚敵國…印度被俘飛官獲釋

2019-03-03 00:52

印巴夾擊的喀什米爾：2隻大象吵架 我們永遠是那被踩的草

2019-03-03 16:58

歐洲衛星大發現 火星有水活動痕跡

2019-03-03 19:04

金正恩結束訪越 美韓暫停軍演

2019-03-03 00:52

決戰！ 敘利亞軍事同盟逼近伊斯蘭國最後據點

2019-03-03 20:59

「蒜香少女」的家鄉垃圾山火燎原 燒出南韓的垃圾危機

2019-03-03 15:47

放眼白宮 桑德斯：川普為美現代史上最危險總統

2019-03-03 10:13

搭上綠色浪潮 全球百家金融業者不投資煤炭了

2019-03-03 09:07

改善與北韓關係 美韓宣布終止大規模聯合軍演

2019-03-03 09:14

韓媒：金正恩專列可能直接回平壤 不經北京

2019-03-03 17:26

川金二會無功 中國滿意、南韓失望

2019-03-03 17:11

艾爾段讚巴基斯坦釋放飛官 盼印度誠意回報

2019-03-03 02:09

特斯拉將關實體店 未來只能網購

2019-03-03 00:27

「屋漏」偏逢連夜雨 華人頭疼

2019-03-03 14:33

珠寶界吹起道德風 蛋白石成新寵

2019-03-03 08:59

馬斯克的太空艙升空 7月拚載人

2019-03-03 00:52

影／惡狗狂咬男童 善心女路過肉身退雙犬

2019-03-03 17:20

英國19歲聖戰新娘荷蘭籍丈夫 想和妻兒返國生活

2019-03-03 23:13

美中搶當5G龍頭 矽谷進退維谷

2019-03-03 17:16

引渡孟晚舟／北京祭新報復戰？中加關係雪上加霜

2019-03-03 17:12

川金二會失敗收場？波頓：川普護美國利益 應視為成功

2019-03-03 22:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top