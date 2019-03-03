順利接合 新型飛龍號太空船停靠國際太空站

2019-03-03 23:43 中央社 華盛頓3日綜合外電報導



美國國家航空暨太空總署與太空探索科技公司證實，太空探索科技公司的新型飛龍號太空船今天順利停靠在國際太空站。這項接合任務進行了實況轉播。

國家航空暨太空總署（NASA）宣布：「我們證實硬捕捉已經完成。」德州休士頓詹森太空中心（Johnson Space Center）響起熱烈掌聲。

獵鷹9號火箭（Falcon 9）搭載飛龍號（Dragon）太空船，自佛羅里達州卡納維爾角甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空27小時後，接合任務自格林威治時間10時51分展開，位置則是在紐西蘭北方上空距離地球表面大約400多公里處。

雖然太空船與太空站的連接看似緩慢，但國際太空站與太空船都以超過2萬7000公里時速繞行地球軌道。

國際太空站上的組員包括美國的麥克林（Anne McClain）、俄羅斯的柯諾年科（Oleg Kononenko）和加拿大的聖賈克（David Saint-Jacques），他們在格林威治時間13時30分打開氣密艙。

這次任務是測試，發射時太空船內只載了一個假人。預定今年稍後才進行載人任務。

飛龍號太空船將停靠在國際太空站至8日，然後脫離太空站墜入大西洋，屆時將使用4具降落傘減速。