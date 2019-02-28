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擅闖北海道私人農場拍照日人怒吼 香港攝影師捐款道歉

2019-02-28 14:49香港01 記者李思朗／報導

圖擷自日本攝影師Kent Shiraishi臉書 對香港一名攝影師擅自闖入北海道...
圖擷自日本攝影師Kent Shiraishi臉書 對香港一名攝影師擅自闖入北海道美瑛的私人地方拍照，並印成月曆圖利，令日本攝影師Kent Shiraishi相當憤怒發文怒批。
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「請遵守我們的規矩！」日前一名日本攝影師在網上發文炮轟，指香港一名攝影師擅自闖入北海道美瑛的私人地方拍照，又怒斥SONY分享該照片，變相助長其行為，他更不滿對方將照片印成月曆圖利，令他相當憤怒，並希望遊客能保護私有農地及遵守當地規矩。而涉事的香港攝影師事後公開發文道歉，同時捐出1萬港元給無國界醫生，以示歉意。

日本攝影師Kent Shiraishi前日在私人網誌及facebook專頁發文，警告所有遊客及攝影師遵守當地規矩，「請勿擅闖私人地方及農地！」他炮轟香港一名攝影師，無視當地的警告標示，闖入北海道美瑛的私人地方拍照，在他上載的照片所見，一名穿白色羽絨的女生站在雪地中央，望向遠處被陽光穿透的樹群。

照片其後被相機品牌SONY在fb專頁轉發，令Kent忍不住在該專頁留言，不滿品牌此舉是助長有關行為，並怒斥攝影師將照片印成月曆圖利。Kent解釋由於雪地下通常是種有農作物的農地，如遊客未經授權闖入該處，其鞋底的細菌有機會殘留在雪地，當開始溶雪時，細菌便可能會令農作物受損，影響農民生計，故希望遊客能遵守規矩，強調如遊客重犯，將不歡迎他們前往當地，「即使我們到你們的地方旅遊，我們也會遵守規矩，所以希望大家可以互相尊重」。

而Kent亦分享在北海道美瑛的Philosophy Tree（哲學之樹），以往吸引大批旅客朝聖，惟該樹在2016年2月被主人砍掉，原因是樹太年老，但也有人指出因為多年來不少遊客及攝影師擅闖該地拍照，才導致Philosophy Tree被狠心砍掉。

雖然Kent一直未有公開香港攝影師身份，但香港攝影師Dominic Chiu事後在fb專頁發文道歉，稱對其在北海道美瑛私人地方拍照致以深切抱歉，希望大家以他的行為作借鏡，提醒遊客即使當地未有圍欄，看到警告標示也不應擅闖私人地方。

他又承諾會為購買有關月曆的顧客退款，由於農場主人拒收賠償金，Dominic已捐出1萬港元予無國界醫生，「我希望能把傷害減到最低。再次對Kent和農場主人說對不起，我真心希望讓他們感覺到我是有誠意補救這件事。」

另外，Dominic的fb專頁「Dominic Chiu Photography」目前已無法顯示，疑似已刪除專頁撲火。

文章授權轉載自《香港01》

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