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南極又有冰山脫落 大小約兩個紐約市面積

2019-02-27 19:47台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

南極冰山持續融化，導致海平面上升。﹝Photo by NASA﹞
南極冰山持續融化，導致海平面上升。﹝Photo by NASA﹞
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又有南極冰山脫落！隨著大氣中二氧化碳等溫室氣體的濃度上升地球越來越熱，除了人類受不了外，連大自然都酷熱難耐。近來NASA的高空觀測儀器發現，又有南極冰山即將脫落，而這次冰山的大小預計有紐約市的兩倍大小。

加速融化 嚴密監控

NASA在航照圖中，拍到自從2016就開始生長的萬聖節裂隙，加上另一個1月23日的破裂面，它們會在近日相連，則冰山便會從布朗特冰棚脫落。在《BGR》的報導指出，這將是自從科學家開始對布朗特冰棚融化開始追蹤以來，觀察到最大的融化冰山。

而根據《衛報》報導，這塊相當於紐約市兩倍大小﹝660平方英哩﹞的冰山正要從南極的布朗特冰棚脫落。NASA警告，雖然這個過程在自然界中很正常，但在近年來這個區域狀況變得非常不穩定，需要密切注意。

海平面上升禍及人類

未來南極冰棚的融化現象也會是對於全球海平面上升的重點觀測對象。而一篇英美科學家聯合發表的報告也指出，南極冰棚正以破紀錄的速度融化。另外，冰棚融化造成大量淡水流入大海，也會對全球洋流產生變化，對於人類漁業等方面也會受到衝擊。

科學家表示，如果沒有辦法及時減少溫室氣體的排放，在2017年，全球海平面會因為南極冰融化而提升25公分，未來對於沿海城市會造成重大威脅。

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