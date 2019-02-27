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英暖冬20度破紀錄 極端天氣成隱憂

2019-02-27 19:46台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

英國連2天不合理超暖冬，引起部分學者要求關注極端天氣問題。(photo by 網...
英國連2天不合理超暖冬，引起部分學者要求關注極端天氣問題。(photo by 網路截圖)
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英國連兩天刷新最暖冬季的紀錄，20年來首度飆破20度！依照過往英國冬天的氣溫紀錄，最暖也僅達19.7度，但26日起，連2天刷新20年來的紀錄，27日更飆出21.2度的高溫。科學家認為，一般人將單一日子的高溫與氣候暖化扯上關係是不對的說法，氣候暖化是長時間的趨勢。不過，可以說極端氣溫增加的發生率提高，受到氣候變遷的影響。

根據《英國廣播公司》報導，依照倫敦氣象局的紀錄，過往20年從未有冬季單一日子突破20度，但日前2個地方雙雙打破暖冬溫度紀錄包含威爾士西北方的波斯瑪道（20.8度）以及倫敦西南部的泰廷罕郡（20.7度），這也導致詭異的現象，英國當天比緯度低很多的度假勝地、西班牙伊維薩島還暖。

談及誇張暖冬的原因，不少人會直覺聯想到氣候暖化，但據《電訊報》報導，牛津氣象專家奧托指出，氣候暖化是指長期延續下來的趨勢，透過逐漸趨向單一線性走勢的現象，而這2天的高溫是「天氣異常暖」，不能將單一天氣異常歸因於氣候暖化，這是學術上的語病。

奧托補充說，若真要說天氣異常高溫的原因，倒可以說是氣候變遷的過程中，溫室氣體讓氣候均溫上升。一旦讓調節天氣的因子無法作用，天氣偶發性出現異常的頻率則上升，這2日連破20度便是碰上小機率的異常；若極端天氣頻率持續增加，將終至綠黨主席卡洛琳說的「氣候崩壞」（Climate Breakdown）。

此外，《鏡報》報導，這2天的異常天氣導致不少動、植物受影響，包含刺蝟提早結束冬眠、遷徙候鳥提早到以及日間楓樹等落葉松提早萌芽；卡洛琳呼籲，政府應盡快正視極端天氣帶來的動、植物浩劫，而非僅注意長時間的氣候暖化，極端天氣可能導致的森林大火等也很嚴重。

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