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兩棲類若滅絕 對地球影響深遠

2019-02-26 19:43台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

兩棲類即將滅絕，人類遭受影響甚鉅。日前一篇科學雜誌的論文指出，兩棲類即將滅絕。而該類物種的消失，可能會導致影響到人類環境。如果持續這樣的滅絕速度，可能會加劇蚊蟲疾病，如登革熱的傳播，使得人類在公共衛生上面對更大的困境。

日前《科學雜誌》發表的論文中，科學家表示，在中美洲有將近38種兩棲類因為蛙弧菌的關係近乎滅絕。兩棲類在全球面臨蛙弧菌以及其變種菌相關威脅有滅絕的可能。由於兩棲類在生態中扮演的重要角色，它們在全球快速的滅絕使科學家們非常緊張。

環境中的提示因子

在《MOTHER NATURE NETWORK》網站中提到，兩棲類最主要的貢獻是做為重要的「生物指標﹝bioindicator﹞」，意指由於兩棲類的皮膚做為肺的功能，是非常濕且薄的，這也使得他們面對環境的變遷敏感度會最高，環境有些微變化，就會反應在兩棲類的數量上。

也因此，科學家在觀察生態系是否健康時，首先會從兩棲類的數量開始調查，若在調查期間兩棲類數量稍有變動的話，科學家會根據數值的變化決定是否再繼續觀察當地的生態系，或執行有關復育等相關行動維持生態系平衡。

生態鏈重要環節

另外，兩棲類作為生態中很重要的消費者，小型動物與小型昆蟲的攝食有助於生態的平衡。以蚊子為例，兩棲類對於蚊子的攝食有助於減少藉由蚊子傳染疾病，如瘧疾、登革熱的散播。一篇2014年的研究顯示，雖然很多種魚類會吃蚊子，但在許多魚類無法存活的暫時性濕地上，蠑螈扮演了調控蚊子數量的重要角色。

而在醫療上，兩棲類皮膚的分泌物可能有助於阿茲海默症與癌症的治療，以及對於憂鬱、癲癇症等具有一定的療效。甚至澳洲紅眼樹蛙會產生對於愛滋具有預防效果的化學物質，許多存在於青蛙體內的化學物質讓人們了解對於醫療突破的一些可能。

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蚊子登革熱雜誌
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