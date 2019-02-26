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河川藥物污染 衝擊生態系統

2019-02-26 19:49台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

全球河川已遭受藥物入侵，生態系統恐遭破壞。荷蘭科學家研究發現，世界各地的河川日前開始逐漸發現藥物蹤跡，其濃度之高甚至會影響海洋生態系統。

據《英國獨立報》報導，奈梅亨大學科學家是以模型預估全球淡水系統藥物濃度，其中又以抗生素環丙沙星（Ciprofloxacin）與癲癇藥物卡馬西平（Carbamazepine）等2種藥物為主。結果發現，1995~2015年發現兩種藥物濃度已在上升，從受影響的地下水位增加的數量可發現，水生態系統的風險已比過去20年提高10~20倍。

科學家指出，卡馬西平被認為與破壞魚卵及貝類消化過程發展有關，該研究也發現，境內只有少數主要河流的乾燥地區，例如中東地區，河流遭受藥物污染風險最高，其中又以抗生素的風險更為普遍，因為在測試449個生態系統中，有223個出現顯著風險增加。科學家歐德甘表示，「抗生素的濃度可能對水中的細菌有害，而這些細菌是在各種養分循環中扮演重要作用。」

除此之外，藥物殘留物會藉由維護不佳的下水道系統廢水進入淡水系統，或從有使用牲畜藥物的地區進入淡水系統。

據《Technology Networks》報導，由於抗生素抗藥性已成為世界衛生組織與聯合國大會關注的議題，對此，歐德甘表示，「一般而言，它被視為健康部門的問題，因為抗藥性細菌會在醫院或透過畜牧業傳播，但環境在這個問題中的作用所知甚少，畢竟人們還是會經由廢水處理、河流與湖泊接觸到細菌。」

他也指出，特別在人口稠密及乾燥地區的生態區域，例如中東，從模型發現的環境風險很高，但當地幾乎沒有關於藥物消耗與水濃度的數據。

本次研究結果刊登在《環境研究期刊》。

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