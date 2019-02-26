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毒蟲弒母還切碎屍體 屍塊煮熟與狗分食

2019-02-26 16:20聯合新聞網 綜合報導

西班牙馬德里發生1起弒母分屍案，兇嫌事後還將屍塊煮熟與狗分食，十分駭人聽聞。圖擷...
西班牙馬德里發生1起弒母分屍案，兇嫌事後還將屍塊煮熟與狗分食，十分駭人聽聞。圖擷自／《鏡報
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西班牙首都馬德里最近發生1起十分可怕的弒親案，由於一名女性瑪麗亞（Maria Soledad Gomez）失蹤長達一個月，警方在調查時，發現瑪麗亞竟然是被她的親生兒子殺害，甚至殘忍的將屍體切碎1000多塊後存放在家中，並將屍塊煮熟與狗狗分食，令人毛骨悚然。

根據《鏡報》報導，瑪麗亞的兒子阿爾貝托（Alberto Sanchez Gomez）在染上毒癮後性情大變，不只不去上班，現年26歲無業的阿爾貝托也常在家裡附近的公園逗留，或是和街友一起喝酒鬧事，因此成為社區裡的頭痛人物。瑪麗亞的鄰居透露，過去常常看到她身上有瘀青和傷口，原本不以為意，以為是瑪麗亞家中的狗狗不小心咬傷的，後來才發現是被兒子家暴所致；而鄰居也時常聽聞，阿爾貝托常偷母親的錢以換取毒品，讓人聯想或許案情與阿爾貝托吸毒有關。

整件案情在瑪麗亞失蹤了一個月後才曝光，當警方為了調查，前往阿爾貝托的住處時，阿爾貝托直接向警方供稱殺害了瑪麗亞，並且分屍冰在冰箱裡。隨後警方的確在家中的冰箱找到6個大型保鮮盒，裡面裝滿瑪麗亞被肢解後的屍塊，一部分腸子被發現與公寓內的垃圾混在一起，只有內臟還沒找到，部分消失的屍塊，則是被阿爾貝托和他的狗「吃掉了」。阿爾貝托目前以殺人罪被起訴，但警方仍需調查清楚瑪麗亞的明確死因，還有為何阿爾貝托會殘忍將母親殺害並分屍的原因，以釐清案件的發生經過。

失蹤馬德里毒品吸毒殺人
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