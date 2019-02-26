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法國人在魁北克 語言相同文化大不同

2019-02-26 14:21聯合晚報 編譯郭宣含／綜合報導

近幾年許多法國人因國內經濟低迷，大量移民加拿大魁北克，他們被稱為「FFF」，即「...
近幾年許多法國人因國內經濟低迷，大量移民加拿大魁北克，他們被稱為「FFF」，即「來自法國的法國人」（French from France）。網路上也有影片討論法國人跟魁北克人有什麼不同。 圖／取自youtube
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加拿大魁北克省皇家山高原區（Plateau-Mont-Royal）社區到處充斥著法國烘焙坊、巴黎口音，以及一群驕傲自負又香菸不離手的法國人，這個曾被法國殖民的地方如今被蒙特婁人稱為「新法國」。

近幾年許多法國人因為國內經濟低迷，大量湧進蒙特婁尋求所謂的美國夢。有些蒙特婁人稱這些法國人為「FFF」，即「來自法國的法國人」（French from France）。

不過，即使同為舊遠親，雙邊關係卻相當複雜，魁北克人和法國人似乎是被共同語言分開的兩群人。

法國人：我們踢足球，魁北克人玩曲棍球

蒙特婁大學政治系學生米亞爾（Louis Myard）與家人在幾年前從巴黎搬到蒙特婁，他討論法國人跟魁北克人的差別：「我們踢足球，魁北克人玩曲棍球；我們說晚餐時用『diner』，他們用『souper』；我們愛喝葡萄酒，他們愛喝啤酒；我們抽菸，他們抽大麻。」

大男人遇上女權主義 法國男追女生好挫折

米亞爾還說，在重視女權主義的魁北克談感情，對在大男人主義法國長大的男性頗具挑戰。他回憶：「我為魁北克女性開門時被引起側目。有一次我用『我的小寶貝』稱呼一個我喜歡的魁北克女生，結果她很生氣說『我不是你的寶貝！』」

來自法國23歲的莎樂美．季莫琳（Salomé Zimmerlin）到蒙特婁麥基爾大學就讀經濟學系，她很訝異魁北克人要用「你」一詞時，使用的是不正式的「tu」而非更正式的「vous」。

季莫琳也開創自己的無性別時尚品牌「Kafka」，她說：「如果我要在巴黎開創時尚品牌，大家會笑我因為我經驗不足。但在這裡的反應卻是『讓我看看你的能耐！』」

法國世界報（Le Monde）稱魁北克是法國新世代的「黃金國」，魁北克失業率5.5%，低於法國超過9%的失業率，而且法國人有寫說法文的移民優勢。

魁北克自1960年代發展出更強烈的自我意識，越來越向北美看齊。一名魁北克人表示：「我們知道我們跟法國人很不同，但很多來這裡的法國人卻覺得他們像搭火車到了法國鄉村。」

雖然加拿大人和魁北克人仍存有文化誤解，法國人卻依舊源源不絕湧入魁北克。

29歲的巴黎女孩阿狄麗娜．阿勒諾（Adeline Alleno）表示，她花了1.7萬美元（約台幣52萬元）取得法國學士學位，但只能在鞋店找到工作；但在蒙特婁，她卻能在幾周內找到高階行銷工作。阿勒諾說：「在這裡我能找到工作、買屋、接近大自然並過著有品質的生活，而且我還能用法文生活。我很氣法國辜負我。」

法國巴黎
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