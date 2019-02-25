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防身心健康出狀況 英20年首改健康教育

2019-02-25 19:50台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

英國小孩因互聯網發達而有著精神疾病年輕化趨勢，讓該國教育部決定著手改革健康教育課...
英國小孩因互聯網發達而有著精神疾病年輕化趨勢，讓該國教育部決定著手改革健康教育課程因應之。(photo by pixabay)
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英國推教育改革，4歲孩童就需要學習健康教育！由於去年調查發現，英國年僅4歲的小孩就有抑鬱症等心理症狀案例，教育部對此表示，近20年來很少針對健康課題進行課程更改，目前計劃推出3種新課程，包含中、小學的關係教育與性教育，以及各年齡層的健康教育，打算從小就全面防止健康狀態出問題。

根據《英國衛報》報導，去年英國調查發現，竟有4歲幼兒罹患抑鬱症與焦躁症的案例，讓該國教育部意識到現行的健康教育已過時，隨著科技發達與社交軟體普及，小學生也可能因社交問題陷入心理不健康。

對此，教育部表示，將推出內含3項新的健康教育，包含小學生的人際關係教育、中學生的關係教育與性教育、以及各年齡層的身心健康教育，這也將是該國RSE（身心健教）20年來的首次更動。

英國教育部部長海德表示，這項課程能幫助年輕人更早照顧自己，由於科技時代發達，我們無法改變孩子使用社交網路的習慣，但能提早讓他們避免負面影響，包含網路安全（身體健康）、以及網路互動（心理將康）。

對於這項大改革，家長與專家看法或讚或批並不一，據《每日郵報》報導，專家可汗指出，互聯網快變成新世代年輕人學習的第一平台，而身為傳統教育平台的學校自然有責任因應時代而改變教法，提早讓孩子認知網路霸凌與網路安全的風險，可謂預防先於治療，有助於減少日益增加的精神疾病年輕化。

然而，也有反方看法，推動教育運動的專家麥戈文認為，過早讓小學生學習相關知識可能會有負面影響，有些個性較迥異的小孩可能會因為是「禁果」，反向鼓勵他們去嘗試，但無論如何，這項健教新課程已到了審核階段。

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