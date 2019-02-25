兩棲類細菌變種 全球青蛙恐滅絕

2019-02-25 19:50 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



奪走蛙類性命的真菌演化後，恐怕會造成更大規模的瘟疫出現。(Photo by Centophobiaon Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 疾病再度變種，全球蛙類恐遭遇大劫！過去曾破解兩棲類瘟疫的科學家日前指出，由於奪走許多兩棲類的細菌日前出現變種，恐怕會讓青蛙與蟾蜍等兩棲類動物遭遇比以往更嚴峻的生存挑戰。

據《英國獨立報》報導，科學家指出，從1970年代以來，至少已有200種蛙類幾乎被迫滅絕，其中在受到蛙壺菌（Bd）真菌影響的拉丁美洲更為明顯，而且特別是世界各地不同的Bd菌株融合後，有可能產生比目前更致命的混種出現。

根據當初發現Bd的科學家朗寇兒表示，「除非人類停止國際旅行與國際貿易，否則這樣的事情會繼續發生。即便讓貿易規定更嚴格，只要有數量出現就可能出現移動機會。」

科學家認為，運輸活著的兩棲動物已被確定為造成Bd爆發的原因，最近實驗室也指出，在巴西與南非已出現比原本種類更致命的混種。朗寇兒與其他研究人員調查Bd後發現，這種疾病並不侷限發生在動物園內，實際也是造成世界各地兩棲動物突然消失的因素。

據《連線》報導，蛙壺菌會生長在青蛙身上超敏感的皮膚上，破壞器官吸收水分及空氣的能力。由於該真菌所影響的物種數量及其迅速促使牠們滅絕的能力，該真菌已被認為「有史以來脊椎動物最嚴重的傳染病」，包括小丑青蛙等物種已出現百分百死亡率。

美國內華達大學科學家維洛絲表示，「這種細菌對兩棲動物如此致命，原因在於牠們的皮膚為一種生理器官。兩棲動物會使用皮膚喝水、吸入呼吸氣體並平衡電解質等物質。」

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