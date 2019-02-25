影／奧斯卡紅毯粉亮色系當道 她們駕馭不住成「災難」

2019-02-25 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



第91屆奧斯卡頒獎典禮於台灣時間25日早上登場，眾女星登上紅毯爭艷，以單一明亮大膽色系主導今年紅毯時尚，不管是金屬亮銀白、亮粉，還是鵝黃和亮金色等，都讓人看得目不暇給，但美媒也評選出一些駕馭不住亮色系禮服的女星，成為今年的「紅毯災難」。

紅毯上的金銀亮色代表，一位當屬「驚奇隊長」布莉拉森（Brie Larson），她穿上的是Celine銀色金屬編織風格高衩禮服，走成熟性感風。艾美亞當斯（Amy Adams）也穿上銀白色無肩帶禮服，搭配鑽石項鍊看來閃亮動人。資深女星葛倫克蘿絲（Glenn Close），她以一襲金光閃閃的披風式禮服現身、氣勢強大，她還透露禮服上鑲有4百萬顆珠珠，重達19.05公斤。

奪下最佳原創歌曲獎的女神卡卡（Lady Gaga），則選擇向奧黛莉赫本（Audrey Hepburn）致敬，一襲全黑禮服，白髮高高盤起，搭配Tiffany鎮店之寶，也就是曾由奧黛麗赫本拍攝《第凡內早餐》宣傳海報時配戴的黃鑽，據傳價值10億元台幣，閃亮程度不落人後。

向來「衣」Q很高的莎莉賽隆（Charlize Theron），選擇Dior淺藍色立領長禮服，正面乍看包緊緊，轉身一看背後卻藏有小心機，雪白裸背抓住眾人目光，並罕見的以天然深棕髮亮相更襯白皙膚色，再以寶格麗蛇頭項鍊做完美的收尾。

除了成功駕馭禮服的女星外，《今日美國》（USA Today）也評選出今年的紅毯「走鐘組」。雙雙以《真寵》一片角逐最佳女配角的艾瑪史東（Emma Stone）和瑞秋懷茲（Rachel Weisz）品味失常。艾瑪史東的Louis Vuitton格紋亮片貼身禮服，被形容是「鬆餅」，瑞秋懷茲一襲膠紅色禮服，頭上還帶著髮箍，雖頗有少女心卻像顆紅色膠囊，兩人攜手登上今年紅毯最糟時尚名單。