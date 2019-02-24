英年輕世代不健康 貧窮是元兇

2019-02-24 20:13 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



英國年輕世代儘管生活作息已趨健康，但仍因貧窮等問題，導致慢性病患者率仍高。(photo by 網路截圖) 分享 facebook 英國年輕世代的健康狀態堪憂！由Nuffield Trust與青年人健康協會的研究報告指出，在24歲以下的年輕世代中，英國在各項健康指標都呈現惡化，例如上揚的糖尿病率與哮喘死亡率飆高。對此，專家認為，英國是貧富差距較大的幾個國家，較貧窮的年輕人通常都易肥胖，因飲食影響健康，改善年輕人貧困問題為首要。

因貧窮而肥胖

根據《英國廣播公司》報導，Nuffield Trust的調查報告指出，即便英國年輕人抽菸、喝酒的比例不斷下降，似乎是選擇了相對健康的生活模式，但仍有近5分之1的英國年輕人罹患慢性病，其中又以2型糖尿病為代表，罹患率從2008年的13.5%上揚到現今的18%。

專家從研究中分析表示，英國年輕世代因貧窮，不易獲得正確的飲食觀念、或說沒有能力選擇營養均衡的飲食，只能以較便宜可得的炸物等，自然會容易導致肥胖。而專家的報告中，英國是歐陸貧富水平相差最大的國家之一，這也導致平均獲得的物質看似多，但分配不均的情況下，造成英國年輕世代的不健康。

整體而言，英國在該研究的17項健康指標中，有9項都處於較差的後33%，更有3項指數爛到倒數前三，而且看起來有持續惡化的可能。Nuffield Trust的執行官愛德華茲表示，政府必須盡快面對年輕國民健康不佳的問題，他也針對哮喘問題提出改善建議。

改善哮喘死亡率

另據《數位醫療網》報導，該研究指出，英國年輕世代因哮喘死亡率是14個歐洲高收入國家中之最。愛德華茲認為，NHS（國家公衛局）必須建立哮喘系統，將復發後進行急救治療的數據都記下，幫助醫療人員追蹤哮喘患者的後續病況，有助於減少死亡率。

愛德華茲舉出已因哮喘去世的13歲女孩拉米爾斯為例，在去世前的4年中，她前往醫療機構約47次，NHS早該透過此頻率發現她是高危險患者，但卻因沒有建立哮喘數據系統，導致一條原本可避免的生命失去。

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