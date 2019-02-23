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「助眠冰淇淋」是噱頭還是有根據？專家這麼看

2019-02-23 22:42經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

若有一種甜食，半夜吃既能解饞，還能讓你睡得香甜，該有多好！美國低糖冰淇淋品牌NightFood就宣稱推出一款助眠冰淇淋，標榜糖分低且富含有益睡眠的礦物質，讓人食用後一覺好眠。專家則認為，這不過是另一種低卡冰淇淋。

財經新聞網站MarketWatch報導，約三分之一的美國成年人有睡眠不足的困擾，「睡眠市場」規模逾280億美元，這正是NightFood冰淇淋瞄準的市場。

NightFood標榜自家一盒4.99美元的低糖冰淇淋比市售冰淇淋更健康，因為內含錳、鈣、鋅等有助改善睡眠的礦物質。該公司宣稱，並未加入任何助眠的添加物或藥物，而是剔除可能妨礙睡眠的成分，如咖啡因、砂糖、脂肪和過度的卡路里。NightFood表示，這款冰淇淋採用由營養和睡眠專家調配的配方。

Nightfood執行長佛克森接受MarketWatch訪問時說：「多數人現在吃的冰淇淋對睡眠干擾甚大，所以我們的重點不是加進什麼成分，而是剔除什麼成分。」他強調，重點不在於讓人吃了容易入睡 ，而是避免造成消化系統負擔。

美國市面上愈來愈多食品自我定位為有益睡眠。如Good Day巧克力號稱是「睡眠補充品」，每片巧克力內含1毫克褪黑激素。瑜伽茶（Yogi）也推出輔助睡眠的睡前茶Bedtime，內含甘菊、薰衣草等花草茶成分，以及20毫克的有機纈草根萃取物，據說這種成分有助於改善睡眠和紓解壓力。

NightFood低糖冰淇淋每品脫熱量約280至360卡路里，每半杯含7克蛋白質和不到2克的脂肪。若要比較，每半杯Ben & Jerry的Cherry Garcia冰淇淋（每品脫4.39美元）熱量為240卡路里，含13克的脂肪和23克的糖；Nightfood口味類似的Cherry Eclipse冰淇淋每半杯熱量100卡路里，含2.5克脂肪和9克的糖。

然而，專家則認為，助眠冰淇淋只不過是行銷噱頭罷了。

紐約市Lenox Hill醫院睡眠醫學專家歐克絲說：「對他們而言，可能奏效的是主打這是低卡、低糖的產品。大致上來說，卡路里對睡眠期間是很糟的…這極可能是一種行銷花招，因為其實沒有證據能證明，產品中的任何成分有益睡眠。這和吃Halo Top冰淇淋是一樣的。」

歐克絲建議，若希望夜晚能輕鬆入睡，就寢前至少兩小時應避免吃東西；如果實在做不到，退而求其次，應避免吃高糖高脂食物（如起司漢堡），或刺激性食物（即巧克力和咖啡因）。

如果深夜真的很想吃東西，應考慮櫻桃這類水果（富含可幫助睡眠的褪黑激素）、牛奶，或是起司（富含色胺酸，這種胺基酸可刺激製造有助睡眠的血清素和褪黑激素）。

失眠時，會更想吃富含碳水化合物的零食；但若是吃了，恐怕要數更多隻羊。

創立SleepZoo.com網站宣導健康睡眠習慣的睡眠教練布蘭特納說：「民眾睡前常犯一個錯誤，就是吃一些主要是加工碳水化合物的零食，像是穀片或餅乾。 這些食品可能造成胰島素竄升，以致難以入睡。等到半夜血糖驟降，皮質醇水平可能升高，褪黑激素分泌量可能減少，這可能造成睡眠干擾並且醒過來。」

布蘭特納建議，臨睡前若很餓，最好是喝杯熱牛奶或吃一片起司，因乳品內含的鈣質可促進分泌褪黑激素，進而有助睡眠。

專家認為，市面上標榜能「助眠」的冰淇淋，其實和主打低卡低脂的Halo Top冰淇...
專家認為，市面上標榜能「助眠」的冰淇淋，其實和主打低卡低脂的Halo Top冰淇淋類似。路透
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