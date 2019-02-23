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高難度著陸 日探測機首登小行星

2019-02-23 14:51世界日報 22日電

日探測機 搶先登上小行星「龍宮」展現太空實力 法新社
日探測機 搶先登上小行星「龍宮」展現太空實力 法新社
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日本探測機「隼鳥二號」22日成功完成登陸小行星「龍宮」（Ryugu），研究團隊也掌握到隼鳥二號採集岩石發射子彈的訊號。這是世界首次成功實證在小行星狹小範圍精準著陸，並嘗試太空開採。

在國際合作開發太空的趨勢下，隼鳥二號展現超高精準度著陸能力，也向全球展現日本的技術能力，並在探索小行星領域突顯日本的存在感。

日探測機 搶先登上小行星「龍宮」展現太空實力
日探測機 搶先登上小行星「龍宮」展現太空實力
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今晨6時多，操控小組對已在龍宮上空待命的隼鳥二號下達著陸的最後指令，並在距地表500公尺時切換自主行動模式。隼鳥二號選定在大塊岩石相對少、半徑僅約3公尺的狹小區域著陸，日本媒體將著陸任務比喻為自20公里高空降落在甲子園投手丘上，難度非常高。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）專案負責人吉田彥表示，隼鳥二號著陸程序相當複雜，最後總算順利達成，「我真是鬆了一口氣，在登陸那一刻之前，感覺時間好漫長」。

為了在著陸時能順利採集到岩石，隼鳥二號機體底部有一延伸筒狀裝置，一接觸龍宮地表就會發射金屬彈。研究團隊掌握到隼鳥二號發射子彈的訊號，至於是否成功採集樣本，須等隼鳥二號返回地球才能揭曉。

JAXA團隊認為，龍宮岩石保留著太陽系誕生痕跡，有助探索宇宙起源，帶動太空開發必要的小行星資源開採。

龍宮距離地球約3億4000萬公里，直徑僅約900公尺。隼鳥二號2014年12月從鹿兒島縣種子島宇宙中心發射升空，2018年6月飛抵龍宮，最多將三度嘗試著陸，並在2020返回地球。整個計畫經費約289億日圓（約2.6億美元）。

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