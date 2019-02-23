直衝海拔89公里天際 維珍銀河首試載客飛太空

2019-02-23 11:01 中央社 華盛頓22日綜合外電報導



維珍銀河公司（Virgin Galactic）太空船今天飛上海拔89.9公里的太空邊際，這也是它除了2名飛行員外，首次載乘客進行測試，朝次軌道太空旅行的目標更近一步。 白騎士2號起飛時，維珍銀河公司人員密切觀測試飛情形。 （路透） 分享 facebook

路透社及法新社報導，維珍銀河公司表示，英國億萬富翁布蘭森（Richard Branson）為送遊客上太空而打造的太空船二號（SpaceShipTwo）級太空船「團結號」（VSS Unity），從加州莫哈維沙漠（Mojave）發射，並飛上海拔89.9公里的高空。

美國定義的太空高度約為海拔80公里高，而維珍銀河的太空船去年12月首次飛過這個高度，達到海拔82.7公里處，但仍未通過國際承認的地球大氣層與太空分界線，也就是海拔100公里的「卡門線」（Karman Line）。

布蘭森當時大張旗鼓地宣布，這是自美國國家航空暨太空總署（NASA）2011年結束太空梭計畫後，首度有載人太空船從美國發射上太空。

維珍銀河公司這次在測試過程中不斷更新推文：「太空船二號，歡迎回到太空。」

團結號今天首度載客，由維珍銀河的首席太空人指導員摩西（Beth Moses）代表上陣，評估乘客體驗與客艙狀況，她之後將負責訓練公司未來的太空旅客。摩西今天成為首位搭乘商務太空船升空的女性，她表示這是一趟「難以形容的飛行」。

布蘭森的主要對手是亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成立的藍源公司（Blue Origin）。

貝佐斯本週在紐約告訴聽眾，他的「新謝帕德號」（New Shepard）次軌道太空船將在今年稍後開始載人，並且會比太空船二號飛得還要高。

根據「太空新聞」（Space News）引述，貝佐斯曾說：「維珍銀河公司將須處理的問題之一，終究還是沒飛過卡門線，還沒。」

新謝帕德號已經飛過卡門線，但沒有載人。