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展現太空實力 日搶先登上小行星

2019-02-23 00:31聯合報 東京記者蔡佩芳／廿二日電

日本探測機「隼鳥二號」昨天成功登陸小行星「龍宮」，地面人員興奮相擁。（美聯社）
日本探測機「隼鳥二號」昨天成功登陸小行星「龍宮」，地面人員興奮相擁。（美聯社）
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日本探測機「隼鳥二號」昨天成功完成登陸小行星「龍宮（Ryugu）」，研究團隊也掌握到隼鳥二號採集岩石發射子彈的訊號。這是世界首次成功實證在小行星狹小範圍精準著陸，並嘗試太空開採。

多年來美、俄在太空探索獨步全球，近年，中國大陸與印度也積極投入，嘗試往距月球更遠的太空探索。但飛行時間一但拉長，需要從月球和其他小行星補給水和資源，這一點上，隼鳥二號展示的遠程操作技術將十分有用。

圖表／經濟日報提供
圖表／經濟日報提供
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在國際合作開發太空的趨勢下，隼鳥二號展現超高精準度著陸能力，也向全球展現日本的技術能力，並在探索小行星領域突顯日本的存在感。

今晨六點多，操控小組對已在龍宮上空待命的隼鳥二號下達著陸的最後指令，並在距地表五百公尺時切換自主行動模式。隼鳥二號選定在大塊岩石相對少、半徑僅約三公尺的狹小區域著陸，為確保安全，以事先落在地面的球為標記，在傾斜機體避開岩石的同時下降，難度非常高。

隼鳥二號原計劃去年十月嘗試首次著陸，但因發現龍宮表面布滿大塊岩石，凹凸不平，可能危及機體，日本宇宙航空研究開發機構（ＪＡＸＡ）斟酌三個月決定著陸方式。ＪＡＸＡ專案經理津田雄一表示，以結果來言，隼鳥二號完全依照預想，在最完美的狀態下成功著陸。

為了在著陸時能順利採集到岩石，隼鳥二號機體底部有一延伸筒狀裝置，一接觸龍宮地表就會發射金屬彈，並將擊碎的岩石和揚起的灰塵回收。研究團隊掌握到隼鳥二號發射子彈的訊號，至於是否成功採集樣本，須等隼鳥二號返回地球才能揭曉。

ＪＡＸＡ團隊認為，龍宮岩石保留著太陽系誕生痕跡，有助探索宇宙起源，帶動太空開發必要的小行星資源開採。

龍宮距離地球約三億四千萬公里。隼鳥二號二○一四年十二月從鹿兒島縣種子島宇宙中心發射升空，二○一八年六月飛抵龍宮，最多將三度嘗試著陸，並在二○二○返回地球。整個計畫經費約兩百八十九億日圓。

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