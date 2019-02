為何微波葡萄會爆炸? 科學家炸毀12台微波爐揭原因

2019-02-22 14:11 聯合新聞網 綜合報導



葡萄拿去微波加熱會變成火球。圖擷自 Smithsonian 分享 facebook

微波爐是現代生活的好幫手,只要短短幾分鐘甚至幾秒鐘,就能將將熱騰騰的飯菜端上桌,為生活帶來許多便利。但是微波爐也有潛在危險,例如有人使用微波爐加熱雞蛋而造成爆炸,甚至連「藕斷絲連的葡萄」拿去加熱,也會發出火光。

物理學家艾倫.史萊普科夫(Aaron Slepkov)等三位科學家19日在《美國國家科學院院刊》 (PNAS,Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States)刊登的論文中,解釋了為何對半切開但留下表皮沒有切斷的葡萄,拿到微波爐加熱後,會爆出刺眼的火光。

研究指出,無論是對半切開但仍「藕斷絲連」的葡萄,還是兩粒靠在一起的葡萄,都是富含電解質的「水球」,當微波加熱時,能量集中到兩者的接觸點上。短時間內接觸點聚集巨大的能量,並產生強大的電場。這強大的電場將葡萄內的離子迅速成為電漿體(plasma),也就是物質的離子態,並釋放出光和熱。

而研究也指出,不只是葡萄,黑莓、黑醋栗、鵪鶉蛋甚至水凝膠珠,重點在於兩個大小接近的,富含大量電解質的含水球,並且只要兩個物體的間距小於3公釐,都可以復制這種效果。

史萊普科夫表示他之所以開始這項研究,起因於1995年曾造訪一個名為《Fun with Grapes》的網站,目睹了這個現象並將研究的想法保留在腦海裡。而在他取得學位並獲得教職後,開始了相關的實驗和研究。而他也在犧牲無數的葡萄以及12台微波爐後,終於獲得了研究成果。