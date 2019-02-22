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為何微波葡萄會爆炸？ 科學家炸毀12台微波爐揭原因

2019-02-22 14:11聯合新聞網 綜合報導

葡萄拿去微波加熱會變成火球。圖擷自Smithsonian
葡萄拿去微波加熱會變成火球。圖擷自Smithsonian
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微波爐是現代生活的好幫手，只要短短幾分鐘甚至幾秒鐘，就能將將熱騰騰的飯菜端上桌，為生活帶來許多便利。但是微波爐也有潛在危險，例如有人使用微波爐加熱雞蛋而造成爆炸，甚至連「藕斷絲連的葡萄」拿去加熱，也會發出火光。

物理學家艾倫．史萊普科夫（Aaron Slepkov）等三位科學家19日在《美國國家科學院院刊》 （PNAS，Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States）刊登的論文中，解釋了為何對半切開但留下表皮沒有切斷的葡萄，拿到微波爐加熱後，會爆出刺眼的火光。

研究指出，無論是對半切開但仍「藕斷絲連」的葡萄，還是兩粒靠在一起的葡萄，都是富含電解質的「水球」，當微波加熱時，能量集中到兩者的接觸點上。短時間內接觸點聚集巨大的能量，並產生強大的電場。這強大的電場將葡萄內的離子迅速成為電漿體（plasma），也就是物質的離子態，並釋放出光和熱。

而研究也指出，不只是葡萄，黑莓、黑醋栗、鵪鶉蛋甚至水凝膠珠，重點在於兩個大小接近的，富含大量電解質的含水球，並且只要兩個物體的間距小於3公釐，都可以復制這種效果。

史萊普科夫表示他之所以開始這項研究，起因於1995年曾造訪一個名為《Fun with Grapes》的網站，目睹了這個現象並將研究的想法保留在腦海裡。而在他取得學位並獲得教職後，開始了相關的實驗和研究。而他也在犧牲無數的葡萄以及12台微波爐後，終於獲得了研究成果。

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