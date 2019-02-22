成功登陸龍宮 JAXA：人類觸及新的小行星

2019-02-22 12:12 中央社 東京22日綜合外電報導



日媒報導，這次隼鳥2號（Hayabusa 2）成功登陸小行星龍宮（Ryugu），是繼2005年的隼鳥1號以來第2例。龍宮距離地球約3億4000萬公里。路透 分享 facebook 日本探測機「隼鳥2號」今天成功完成登陸小行星「龍宮」創舉，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）專案經理津田雄一在記者會上說：「今天，人類的手觸及一顆新的小行星。」

日本經濟新聞報導，即使是在全世界，這次隼鳥2號（Hayabusa 2）成功登陸小行星龍宮（Ryugu），是繼2005年的隼鳥1號以來第2例。龍宮距離地球約3億4000萬公里。

為了在登陸時能順利採集到岩石，隼鳥2號先朝龍宮地表發射子彈，再採集揚起的碎石，不過，隼鳥2號究竟有沒有成功採集到岩石，要等回收膠囊返回地球時才會揭曉。

隼鳥2號2014年12月順利從位於鹿兒島縣的種子島宇宙中心發射升空，2018年6月抵達龍宮周邊。到返回地球的整個計畫，約需花費289億日圓（約新台幣80.4億元）。

隼鳥2號克服困難成功從20公里上空登陸在半徑僅3公尺的圓形區域內，相當於降落在甲子園球場的投手丘上，這種著陸的超高精準度，除向全世界展現日本技術能力，也在探索小行星方面顯現出日本的存在感。

日本放送協會（NHK）報導，津田說，隼鳥2號本來應該在去年10月就要完成登陸龍宮，雖然延後登陸讓大家擔心了，但他們利用這4個月的時間做好萬全準備，以結果來說，隼鳥2號完全依照預想，在最完美的狀態下成功完成登陸。

隼鳥2號從日本時間昨天下午1時過後，開始從距龍宮地表20公里處下降；在距離地表500公尺附近時，從本來接受來自地球指令轉為自動控制，並在上午7時過後到達距地表約50公尺處。

之後，隼鳥2號透過感測器精確計算高度及登陸位置，並控制機體緩緩下降，最後成功完成登陸任務。

JAXA人員在記者會上說，隼鳥2號成功登陸後馬上就上升，他們也確認為採集岩石發射子彈的訊號。

隼鳥2號已返回龍宮上空20公里處待命，準備未來再度進行登陸任務。

JAXA團隊認為，小行星上的岩石保留著太陽系46億年前誕生時的痕跡，可說是「時空膠囊」。接下來隼鳥2號將在夏天前再度嘗試登陸，並在2020年底前返回地球，這對探索宇宙構成與生命起源之謎來說，將更加令人期待。