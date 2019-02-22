日本探測機隼鳥2號 成功登陸龍宮小行星

2019-02-22 11:51 中央社 東京22日綜合外電報導



日本對距離地球3億公里外的龍宮小行星發射探測機隼鳥2號，希望從這顆小行星採集樣本，找到太陽系和生命起源的線索。路透 分享 facebook

科學家今天表示，日本探測機「隼鳥2號」（Hayabusa 2）今天成功登陸小行星「龍宮」（Ryugu）。

日本對距離地球3億公里外的龍宮小行星發射探測機隼鳥2號，希望從這顆小行星採集樣本，找到太陽系和生命起源的線索。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）官員說，隼鳥2號的資料顯示其速度與方向的改變，包括它接觸到龍宮時的資料，以及彈回軌道位置的情形。

根據網路實況轉播控制室現場情形，在隼鳥2號接觸到小行星地面前，數十名JAXA人員緊張盯著監視器上的資料，隨後接到了隼鳥2號著陸的訊號，眾人爆出熱烈掌聲。

JAXA發言人生田千里（Chisato Ikuta）告訴法新社說：「我們確認了著陸接觸。」

隼鳥2號的探測工作，預定對著龍宮小行星發射一顆子彈，以激揚出小行星的地表物質，然後採集相關物質，帶回地球作分析。

龍宮小行星被認為含有相對大量46億年前的有機物質和水，似乎保留了太陽系在46億年前誕生時的狀態，可說是「時空膠囊」。

隼鳥2號最後將發射「撞擊機」，來爆開龍宮地表下的礦物，期望能採集到未曝於千年風塵與輻射下的「新鮮」物質。

科學家希望這些採樣能夠解答宇宙與生命起源的一些基本問題，包括來自太空的元素是否有助於地球生命的崛起。

隼鳥2號花了約3年半時間抵達龍宮，之後可能會進行多達3次的登陸接觸，並在11月到12月時離開龍宮；預料回到地球的時間已經是2020年底。