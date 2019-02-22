親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

18年前車禍糾紛！男子昨天報案收到恐嚇信 今天慘遭殺害

喇嘛廟拜共產佛？ 蒙古「藏傳佛教」的千年盛衰

日本探測機隼鳥2號 成功登陸龍宮小行星

2019-02-22 11:51中央社 東京22日綜合外電報導

日本對距離地球3億公里外的龍宮小行星發射探測機隼鳥2號，希望從這顆小行星採集樣本...
日本對距離地球3億公里外的龍宮小行星發射探測機隼鳥2號，希望從這顆小行星採集樣本，找到太陽系和生命起源的線索。路透
分享

科學家今天表示，日本探測機「隼鳥2號」（Hayabusa 2）今天成功登陸小行星「龍宮」（Ryugu）。

日本對距離地球3億公里外的龍宮小行星發射探測機隼鳥2號，希望從這顆小行星採集樣本，找到太陽系和生命起源的線索。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）官員說，隼鳥2號的資料顯示其速度與方向的改變，包括它接觸到龍宮時的資料，以及彈回軌道位置的情形。

根據網路實況轉播控制室現場情形，在隼鳥2號接觸到小行星地面前，數十名JAXA人員緊張盯著監視器上的資料，隨後接到了隼鳥2號著陸的訊號，眾人爆出熱烈掌聲。

JAXA發言人生田千里（Chisato Ikuta）告訴法新社說：「我們確認了著陸接觸。」

隼鳥2號的探測工作，預定對著龍宮小行星發射一顆子彈，以激揚出小行星的地表物質，然後採集相關物質，帶回地球作分析。

龍宮小行星被認為含有相對大量46億年前的有機物質和水，似乎保留了太陽系在46億年前誕生時的狀態，可說是「時空膠囊」。

隼鳥2號最後將發射「撞擊機」，來爆開龍宮地表下的礦物，期望能採集到未曝於千年風塵與輻射下的「新鮮」物質。

科學家希望這些採樣能夠解答宇宙與生命起源的一些基本問題，包括來自太空的元素是否有助於地球生命的崛起。

隼鳥2號花了約3年半時間抵達龍宮，之後可能會進行多達3次的登陸接觸，並在11月到12月時離開龍宮；預料回到地球的時間已經是2020年底。

太陽系太空
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

「銀魂」不完結道歉 動漫迷喜泣被詐欺

2019-02-22 11:40

成功登陸龍宮 JAXA：人類觸及新的小行星

2019-02-22 12:12

將軍的血脈：現代德川一族，從東京詛咒到政壇角逐

2019-02-22 11:31

喇嘛廟拜共產佛？蒙古「藏傳佛教」的千年盛衰

2019-02-22 10:20

米其林餐廳吃死人！一人中毒身亡 28人不適

2019-02-22 09:19

抗氣候變遷 16歲瑞典女孩批政治人物不作為

2019-02-22 08:41

影／全球最舒適計程車！羊毛墊+壁爐 比在家還享受

2019-02-22 08:39

日本探測機隼鳥2號 22日可望登陸龍宮

2019-02-21 18:13

台灣藝術家前進星國 聲音肖像呈現視覺藝術

2019-02-21 18:10

限制「複製人」女星亮相 南韓挨轟撤回

2019-02-21 15:17

孟加拉惡火！達卡古城區化學倉庫大火，至少70死

2019-02-21 14:00

上萬臉友喊「到她家門口留便便」！

2019-02-21 12:29

南韓役男為何怕當兵？還有比北韓更恐怖的敵人…

2019-02-21 11:00

台灣人赴所羅門群島 享「白人」待遇？

2019-02-21 10:05

身心難分割 芬蘭研究心痛的感覺是真的

2019-02-20 12:54

冬天只想冬眠 科學家指人類睡愈多愈抑鬱

2019-02-18 13:04

人為什麼會打哈欠？科學還無法解釋的數種現象

2019-02-14 13:48

一生難忘的浪漫求婚 在倫敦眼見證愛情

2019-02-03 08:01

愛情不只是親吻 巴西6月情人節絕無僅有

2019-02-03 07:58
看更多

熱門文章

她用公廁洗手乳洗手 竟全身現血瘡、臉腐蝕如殭屍

2019-02-21 18:44

米其林餐廳吃死人！一人中毒身亡 28人不適

2019-02-22 09:19

態度大轉變？ 川普：不會封殺外國5G業者

2019-02-22 00:01

58歲美魔女開色情直播 警大驚：以為才20多歲！

2019-02-21 17:40

美中貿易談判迄今最顯著進展！傳雙方草擬協議大綱

2019-02-21 13:51

遭正妹「野蠻女友」爆打凌虐六年 癡情男仍信她會改

2019-02-21 16:16

北海道地震交通大亂 「歸宅難民」寒風罰站

2019-02-22 00:01

北海道強震芮氏規模5.7 無海嘯風險

2019-02-21 20:40

中美貿易談判 陸學者：卡在「結構性問題」難度大

2019-02-21 18:16

川普傳計劃今天會見劉鶴 足見這回合會談頗有成果

2019-02-22 06:33

每天6罐提神飲料 男大生牙斷蛀爛「得拔24顆」

2019-02-21 21:41

影／北海道驚傳連環車禍 台灣滑雪團26人無人受傷

2019-02-21 16:19

中美貿易協商 擬6項諒解備忘錄

2019-02-22 00:20

貿戰只是開始 謝金河預言：美中交火下一回合是科技戰

2019-02-21 22:12

影／英國IS新娘遭褫奪國籍 荷蘭、孟加拉也拒收

2019-02-21 13:00

卡夫亨氏大幅認列費用盤後崩跌 股神持股蒸發300億美元

2019-02-22 08:06

影／全球最舒適計程車！羊毛墊+壁爐 比在家還享受

2019-02-22 08:39

NCAA／威廉森球鞋爆裂扭傷 耐吉股價下跌1％

2019-02-22 10:44

限制「複製人」女星亮相 南韓挨轟撤回

2019-02-21 15:17

影／要逃嗎？剛起飛機艙狂冒白煙 乘客抬頭全傻眼

2019-02-22 11:51

影／美海防軍官計畫大屠殺 家中囤軍火宛如彈藥庫

2019-02-21 17:28

美國衛生紙用量冠全球 摧毀加拿大林地

2019-02-21 21:10

南非幣回升 穆迪暫未降評

2019-02-22 02:06

傻眼！半個月大新生兒竟整脊

2019-02-21 14:58

韓航「堅果門」千金 遭指控家暴老公小孩

2019-02-21 18:58

Fed暗示 未必會結束升息

2019-02-22 01:58

蘋果與高盛聯名推信用卡 員工先試用再推消費大眾

2019-02-22 07:30

澳幣雲霄飛車 單日劇震1.7%

2019-02-22 02:04

美軍撤離敘利亞要求盟國留守 英法拒絕

2019-02-21 22:40

責歐凱秀趕走亞馬遜 讓紐約失2.5萬工作、40億工資

2019-02-21 22:01

為美中貿易談判達陣鋪路 川普對華為釋善意

2019-02-22 09:13

航母入南海？英財相擔心防長發言影響與中國關係

2019-02-21 22:36

歐盟高層：風險在於華為服膺中國情報法律

2019-02-21 14:23

日本探測機隼鳥2號 22日可望登陸龍宮

2019-02-21 18:13

美軍撤離敘 盟國拒獨留

2019-02-21 23:59

貿易戰完下一步…李紀珠預測：科技是下個戰場

2019-02-22 00:23

遭控利用攝影機窺探乘客 新航：已停用

2019-02-21 18:05

澳幣單日上下震盪1.7% 劇烈波動令炒匯人士揪心

2019-02-21 18:51

貿易談判成不成？陸學者悲觀：美形同干涉內政

2019-02-22 00:22

中美第七輪磋商成員曝光 陸媒：會場更大、氣氛更輕鬆

2019-02-22 09:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top