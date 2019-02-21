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日本探測機隼鳥2號 22日可望登陸龍宮

2019-02-21 18:13中央社 東京21日綜合外電報導

日本探測機「隼鳥2號」今天開始朝登陸小行星「龍宮」。 美聯社
日本探測機「隼鳥2號」今天開始朝登陸小行星「龍宮」。 美聯社
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日本探測機「隼鳥2號」今天開始朝登陸小行星「龍宮」下降，目前以日本時間22日上午8時左右登陸龍宮為目標。由於岩石遍布地表，登陸精準度相當於登陸在甲子園球場投手丘上。

日本經濟新聞報導，隼鳥2號（Hayabusa 2）花了約3年半時間抵達龍宮（Ryugu），這顆小行星似乎保留了太陽系在46億年前誕生時的狀態，可說是「時空膠囊」。

隼鳥2號在日本時間下午1時15分，從距龍宮表面約20公里高的地方，開始朝龍宮下降，目前以22日上午8時左右登陸作為目標。

經過多年等待，探索這顆距離地球約3億公里的小行星，終將來到最緊要關頭。

龍宮大小約直徑900公尺，隼鳥2號必須降落在赤道附近被岩石包圍、半徑約3公尺的圓形區域內；隼鳥2號因為兩側有太陽能板，寬度約6公尺，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）說，這個降落的精準度就相當於要從20公里上空，登陸在甲子園球場內的投手丘上。

如果今天下降順利的話，明天上午將在距龍宮表面500公尺上空，做出最終是否登陸的判斷。

龍宮距離地球相當遙遠，從地球對隼鳥2號下達指令，單程就要花20分鐘，因此，登陸前的操作來不及由地球下達，在距地表500公尺內的高度時，隼鳥2號就會改為自動駕駛，並預定在明天上午8時過後登陸。

隼鳥2號在著陸龍宮時，所搭載的筒狀裝置將接觸地表採集岩石等樣本；隼鳥2號只會跟龍宮進行短暫接觸，並停留數秒鐘，之後就馬上離開，回到待機的20公里上空。

隼鳥2號在2019年底離開龍宮周邊前，會進行包括這次在內2到3次的登陸嘗試；所採集到岩石將在2020年底帶回地球。

日本放送協會（NHK）報導，隼鳥2號是在2014年發射升空，並順利抵達龍宮上空，不過，因為龍宮地表上的岩石比預想的來得多，讓JAXA持續研究安全的登陸地點與方式。

為了確認登陸地點，原訂上午8時過後就要下降，順延約5小時才開始下降。

隼鳥2號可能會進行多達3次的登陸，並在11月到12月時離開龍宮；至於回到地球的時間，已經是東京奧運結束後的2020年底。

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