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讓微小的事物活出生命！田中達也：不同的視角能帶給我們更多快樂

2019-02-21 08:24聯合新聞網 文／遠見提供

圖／遠見提供
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在五線譜上跳躍奔跑的人們、把耳機當煎台的廚師、麵包上攀岩的登山客、便條紙上划船的漁夫、花椰菜下乘涼的一家子──這些你從來沒想過的畫面、微型事物最瑰麗的逸趣，都在田中達也充滿想像力的點綴下，有著截然不同的嶄新生命。

他常說，「如果每個人都能改變一些思維、並重新思考一次，你能從不同的視角中發現很多樂趣。」田中達也希望透過這些照片的傳遞，帶給所有的讀者快樂。

田中達也1981年出生於日本（Japan）熊本，本業是攝影師，也是個藝術總監。自2011年4月起，他至今每一天都固定發一張照片，打造與大眾分享的「微型日曆」，那許許多多的巧思不僅挖掘你我從來沒探索過的奧妙，更在你我都一直忽視的基礎日常中，迸發別具生命力的鮮活。

他的辦公室中，有著超過上萬隻的微型人偶、五花八門且琳瑯滿目的拍攝道具。

在那個只能以鑷子夾取、透過放大鏡創作的感動中，他會親自去描繪每個人物的外型、服飾和意境，搭配一般人再平凡不過的家庭用具，營造你根本沒想像過的魔幻。

我們幾乎可以說，他創造了微妙事物的經典，也用別具意義的巧思，蕩漾心底怦然心動的漣漪。

從創作至今至少超過3000張的照片，他的instagram上有近200萬的追蹤者、Facebook的人氣也達20萬，目前在台灣還有展覽，展區主題橫跨自然、冒險、旅行、工作者、運動、家庭等──在炸雞樹下乘涼、飛向切片食物宇宙、在牛仔褲海浪中乘風破浪、進入充滿機會與命運的骰子道路，最後再與愛人在鈕扣花中結為連理──跟著田中達也的腳步，能看盡、走過人生的所有片段。

田中達也分享，為了追尋創作時的靈感，他經常在工作和日常生活中構思想像，「有時候常常是靈光一閃的概念，我必須盡快筆記，並分類為『現在可行』、『創意提示』、『準備材料』等類別，再發揮後續的時間創作。」

圖／遠見提供
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他笑說，從創作初期到現在，每一天都逼著自己一定要有一張照片，對他來說本來就是個挑戰，「但能透過作品帶給讀者驚喜，就是很開心的事。」

「那些一直看著我作品的人，也多少培養出更高企盼的眼光，所以創造出超越他們想像的作品也是一種挑戰，畢竟在某些想法耗盡之後，總是會有更有趣的想法能誕生。」

田中達也表示，在場景的選擇時，他會挑出大眾可以理解的通用材料，像是蔬菜，而不是難以理解的玩具或電器，如果不了解那個主題的範圍，他的創作興趣和意圖便會降低，「我常常無意識地保留了許多東西，即使它們看起來沒什麼用處，像是包裝袋、衣服標籤、冰棒棍等．因為我不知道什麼時候能用上。」

在無數的作品中，田中達也最喜歡的作品，其實是以花椰菜製作而成的「野餐」，還有在塌塌米上設計的「回家」──這兩個元素是對他來說最重要的童年符號，也正是孩提時代的想像和記憶，有著別開生面的感動。

圖／遠見提供
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他是田中達也，更讓我們看到微小的奇蹟。

（文／馮紹恩 本文出自2019-02-20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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