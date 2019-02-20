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雷電交加中出現巨大圓形光圈 西澳警：看來我們並不孤單

2019-02-20 11:27聯合新聞網 綜合報導

西澳布魯姆（Broome）警方17日在推特上po出一段15秒的影片，畫面中的左上角，似乎明顯有個巨大橢圓形光圈不斷往畫面外移動，在雷電交加的夜空中更顯詭異，西澳警方並在影片下方留言：「看來我們並不孤單」。

西澳布魯姆（Broome）警方聲稱該影片是當地的監視器，於上周六晚間雷電交加時拍下。從畫面中可見，在鏡頭的左上角在夜色中突然出現一個巨大圓形光圈，但在大約10秒後就從鏡頭中消失。

布魯姆警方留言表示：「看來我們（地球人）並不孤單」，暗喻圓形光圈可能與外星人有關。該則影片於截稿為止有1.36萬人次觀看，逾兩百人在談論此話題，不少網友認為員警可能是拍到幽浮(UFO)或是星際太空船，但也有網友認為，澳警PO出的影片是從車窗中攝錄而得，極有可能是附近的汽車在倒車時，剛好反射在監視器鏡頭上造成的。

西澳布魯姆（Broome）警方17日在推特上po出一段15秒的影片，畫面中的左上...
西澳布魯姆（Broome）警方17日在推特上po出一段15秒的影片，畫面中的左上角，似乎明顯有個巨大橢圓形光圈不斷往畫面外移動，在雷電交加的夜空中更顯詭異，西澳警方並在影片下方留言：「看來我們並不孤單」。擷自影片畫面。
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幽浮澳洲UFO
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