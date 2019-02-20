28歲女離職棄高薪 靠這項技能7個月爽賺591萬

2019-02-20 10:28 聯合新聞網 綜合報導



圖擷自 instagram 分享 facebook 一名28歲的馬來西亞女子娜塔莉，在去年放棄高薪職位後，與男友一邊旅遊一邊打牌，結果在7個月內即靠著撲克牌比賽贏得19萬美元(約591萬元台幣）獎金，躍上馬來西亞撲克牌玩家財富榜排名第一的女選手。

根據《南華早報》報導，娜塔莉原本在iflix工作，在這家號稱是亞洲版的Netflix，她卻明白雖然在iflix工作很有趣，但她不會為了同一家公司而工作一輩子，在自高中起就交往的撲克牌選手男友影響下，也開始了打牌的人生，毅然決然遞了辭呈，決定開始和男友一起出國比賽，靠著打牌在7個月內贏得了19萬美元，賺進了近台幣600萬的賭金。

娜塔莉表示，在自己想清楚要做什麼之後，想先整理好思緒，藉著邊旅遊邊打撲克牌來釐清人生方向，她最先開始接觸的撲克牌遊戲是大老二，在高中時即開始和撲克牌選手男友交往，由於會陪著男友一起出國比賽，也受到影響。

雖然帳面上的數字令人稱羡，但娜塔莉表示，其實這樣的生活沒有比一般上班族朝九晚五的工作輕鬆，她每日投入8小時在訓練牌技，在比賽期間一天更有12至15小時投入在密集練習中，這還不包含分析戰術及學習的時間。娜塔莉表示自己不會退休，認為她的打牌生涯才正開始，目前排名在世界撲克牌女選手中第25名，在馬來西亞女選手中則是第一名的她表示，「目標是在今年成為世界撲克牌女選手的前10名、也可能是前5名，我肯定會繼續玩下去。」