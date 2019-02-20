女老闆遭擄斬首 歹徒留紙條「老公不願付贖金」

2019-02-20 10:27 聯合新聞網 綜合報導



蘇珊娜在朋友家門外遭擄。圖擷自 BBC 分享 facebook

一名墨西哥婦人的頭顱被發現在一個垃圾袋裡，上面並附著一張紙條寫著「因為我老公不願意支付贖金。」

根據《紐約郵報》報導，上週三在墨西哥韋拉克魯斯州科亞查科亞柯斯市（Coatzacoalcos）的一個停車場發現了蘇珊娜（Susana Carrera）的遺體。蘇珊娜和她的丈夫路易斯（Luis Manriquez）在當地擁有一家名為Pexaliminio的鋁業公司，一週前她正要去朋友家接孩子時遭到綁架。

根據監視器的影片顯示，她在按朋友家的門鈴時，一名男子突然衝出來抓住她，強行將她拉進另外一輛車中。歹徒要求400萬比索（約新台幣640萬）的贖金，但蘇珊娜的家人表示無力支付，因此蘇珊娜便被遭到斬首。而她被斬首的屍體上還放一張紙條寫著：「這件事發生在我身上，因為我的丈夫不願意支付我的贖金。」

她的丈夫事後在臉書上證實了謀殺案，「非常感謝大家的祈禱和祝福，祈禱我的妻子蘇珊娜卡雷拉可以回家。不幸的是她已經過世無法回家了。」

根據報導，連同蘇珊娜的事件，當地已發生49起綁架案，另有160起兇殺案。當地記者表示權力真空和犯罪集團重新洗牌是暴力事件增加的原因之一，且使用斬首等越來越慘忍的手段，是為了讓民眾不敢對他們要求的贖金進行談判。