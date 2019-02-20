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甲烷濃度攀升 地球失去淨屋能力？

2019-02-20 09:06台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

甲烷排放來源眾多，牛隻便是其中之一。(Photo by LHOON on Fli...
甲烷排放來源眾多，牛隻便是其中之一。(Photo by LHOON on Flicker under Creative Commons license)
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大氣甲烷濃度快速攀升，地球溫度恐又升高。一項由跨國科學家進行的研究發現，過去一向穩定成長的溫室氣體甲烷，在2007年開始增加後，突然在2014年之後又快速增加。對此，科學家認為可能有多項原因造成，但在未找到原因之前，地球升溫恐怕無法避免。

據《英國衛報》報導，由倫敦大學等科學家在美國地球物理聯盟公布的研究報告指出，在20世紀，來自石化燃料的甲烷濃度在大氣中增加，但從21世紀已開始穩定。不過，讓外界訝異的是，在2007年甲烷又開始增加並從2014年後出現快速攀升而且成長趨勢仍持續著。

其原因仍莫衷一是，但部分研究人員認為，原因可能與近期非洲密集農業擴張有關，特別是在氣候變遷導致氣候變暖與變濕的熱帶地區，而且越來越多的牛隻也會產生越來越多的甲烷。

對此，科學家實地到非洲收集空氣並加以分析。倫敦大學科學家納司比特表示，「我們剛開始分析數據，但已發現有證據指出，大量甲烷已在尚比亞的班韋烏盧湖濕地沼澤出現。」

不過，其他科學家認為尚有其他更嚴重原因造成，也就是大氣中有助於分解甲烷的天然化學物質可能因為地球暖化而改變，失去處理氣體的能力。換言之，地球已失去潔淨污染物的能力。對此，紐西蘭威靈頓維多利亞大學科學家曼尼指出，「甲烷是讓地球升高攝氏2度的氣體，但更重要的是，人類並不知道原因為何。」

據《國會山報》報導，美國環境保護署最新數據指出，2017年美國石油與天然氣的甲烷排放量增加0.5％，而稍早研究也指出，石油及天然氣產業的甲烷減排，對於達到全球氣候目標至關重要。報告也指出，近97％二氧化碳與44％甲烷排放是來自於生產能源過程。

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