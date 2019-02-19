19歲聖戰新娘想回家 英政壇意見分歧

2019-02-19 14:30 世界日報 編譯中心／綜合18日電



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天空新聞網（SkyNews）報導，一名15歲時翹家加入「伊斯蘭國」（IS）的英國少女貝岡近日請求回國，她16日在難民營產下一子。貝岡的案例再次引發有關在美軍撤離敘利亞前，歐洲各國政府應該如何處置聖戰士返國問題。

19歲的貝岡向當局喊話，讓她帶著新生寶寶返回英國。這名少女還說，英國政府不該禁止她回家，因為她在那裡「只是個家庭主婦」，「我從未參與宣傳，也從未鼓吹他人前往敘利亞。」

英國政府似乎在這個問題上意見分歧。英國前檢察總長、首席法律顧問兼文化大臣萊特表示：「至少在某種程度上，必須把他們帶回來。」不過內政大臣賈維德在星期泰晤士報撰文，標題為「若你為加入伊斯蘭國而逃離，我會竭盡全力阻止你回來」，他堅持政府應該剝除「危險人物的英國國籍」。

逾千IS殘兵攜2億現金 逃伊拉克

另外，美國總統川普要求歐洲接手審判被美軍俘虜的800名（IS）戰士，使IS餘黨問題備受關注。美國有線電視新聞網（CNN）報導，美軍知情人士透露，逾1000名IS戰士過去半年可能已從敘利亞逃入伊拉克西部山區和沙漠，而且他們身上可能有高達2億美元的現金。

即使IS位於敘利亞東南部的最後據點已展開最後一役，但仍有不少IS戰士逃離。根據另一名美軍知情人士，據信最後一批戰士中，有些人是伊拉克凱達組織（al Qaeda）的前成員。

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兩位美軍高層表示，對IS勢力的評估和預估指出，IS建立的「哈里發國」的日子到頭了。

美軍中東司令部指揮官沃特爾2月初估計，目前IS僅存約2-3萬名戰士，接近聯合國去年8月估計的數字。美國國務院去年夏季報告估計，伊拉克有1.55萬到1.71萬名IS戰士，敘利亞另有1.45萬人。

另外，根據美國一名高階外交人員，伊朗對伊拉克影響力漸長，光是過去3-4年，伊朗指揮官蘇雷曼尼前去伊拉克高達20次。美國外交官員透露，伊朗似乎想在伊拉克境內創造武裝政治黨羽。