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忍痛14年截肢 她寫分手信給右腳：是時候分別了！

2019-02-19 10:17聯合新聞網 綜合報導

美國一名女子喬丹卻寫了一封分手信給自己的「右腳」，許多人看完這封信受到感動。圖／...
美國一名女子喬丹卻寫了一封分手信給自己的「右腳」，許多人看完這封信受到感動。圖／取自footlessjo IG
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男女朋友分手時，有些人會選擇分手信告訴對方確切原因，不過美國一名女子喬丹卻寫了一封分手信給自己的「右腳」，許多人看完這封信受到感動，並讚賞她樂觀又堅強地與自己右腳道別。

據外媒報導，美國科羅拉多州一名27歲女子喬丹‧貝科薇絲（Jordan Beckwith），13歲時因騎馬摔斷右腳踝，骨頭底部碎裂，還有一小塊骨頭插進右腳，雖然有進行約10次的後續修復手術，但右腳經常隱隱作痛，14年來需要一直服用止痛藥，遲遲無法康復，甚至無法好好走路，因為腳傷也不得不辭去房地產工作搬回家，於是她決定要將右腳截肢，更在手術前寫了一封分手信給右腳。

她坦言自己也很害怕，但為了讓「截肢」不再只是件悲慘的事，在手術的前一天，她向右腳寫了一封分手信。「想到自己帶著雙腳走入手術室，回來時就剩一隻腳了，這種感覺太糟。但努力讓自己以陽光又積極的態度來面對這件事，即使它不是件好事，截肢後有很多事需要適應與調整，我依舊希望能好好參與生活」。

喬丹用簽字筆在右腳寫字，還幽默地在上面畫一把剪刀和截肢的位置，「親愛的腳丫，現在是我們該告別的時候了，這是你的問題，跟我沒有關係。我相信我們過去曾一起有過很多快樂時光，但如今是時候分別了，祝你一切好運。你的血液供應商敬上」。

完成截肢手術後的喬丹仍在適應沒有右腳的生活，她提到人們可能會看著她的腳交頭接耳，但她的丈夫卻不曾嫌棄，正是他與親友們的陪伴，給了她滿滿的能量。

喬丹與自己右腳道別的方式，讓許多網友相當欣賞，她也開了YouTube頻道「Footless Jo」，分享使用義肢的心得，認為分享經歷除了可以讓自己變得更強壯，也可以幫助到其他人，目前已有7.1萬人訂閱。另外她還表示，自己從13歲以後就沒有再跑過步，現在希望能盡快地適應義肢，帶著健康的腳和爸爸一起慢跑。

喬丹表示，希望能盡快地適應義肢，帶著健康的腳和爸爸一起慢跑。圖／取自footle...
喬丹表示，希望能盡快地適應義肢，帶著健康的腳和爸爸一起慢跑。圖／取自footlessjo IG
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義肢手術
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