性侵醜聞連環爆 天主教將開峰會

2019-02-18 18:24 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



代表受害人的伊瑟利(Peter Isely)告訴美聯社，教宗受到梵蒂岡高層的抵制，「我可以告訴你，我小時候想抵制性侵我的傳教士的時候，是什麼情況。」。美聯社 分享 facebook

天主教神職人員的性侵醜聞嚴重到教宗不但要在本周召開高峰會，還希望教徒信眾幫忙祈禱會議想出辦法，克服「我們這個時代最緊急的挑戰。」

數十年來，傳教士甚至更高階的主教，性侵醜聞不斷爆開，上級則掩飾以對，信徒對天主教信心大失，教宗方濟各17日命令全球各教區主教到羅馬商議對策。

主教會議預定21至24日舉行，討論重點是「保護未成年信徒。」

代表受害人的伊瑟利(Peter Isely)告訴美聯社，教宗受到梵蒂岡高層的抵制，「我可以告訴你，我小時候想抵制性侵我的傳教士的時候，是什麼情況。」因此，他說教宗最好了解，無論受到多大力量的抵制，跟他當時遭受的痛苦比起來，根本不算什麼。

對教宗的領導威信，這幾天的會議將是一大考驗。他可否確保類似醜聞不再發生？犯案人員是否受到懲罰？包庇屬下犯案的高階神職人員呢？

資深觀察家波利提(Marco Politi)說，教宗確實面臨兩派壓力，亦即支持者要他改革，但高層有人不希望透明化，不想用世俗的法治觀念處理傳教士性侵教友問題。

批評教宗本人的人士則指出，教宗本身就是天主教教會官僚體系文化的產物，他自己遲遲未能想通，這階級制度，就是讓變態傳教士可以混那麼久、害那麼多人的主因。