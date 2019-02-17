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剛到矽谷工作就被砸 兩天來3組小偷

2019-02-17 16:15世界日報 記者梁雨辰／灣區報導

剛在矽谷找到工作的留學生小林（化名），從中西部密蘇里州開了四天的車到達灣區，先將...
剛在矽谷找到工作的留學生小林（化名），從中西部密蘇里州開了四天的車到達灣區，先將車子停在中半島朋友工作單位的停車場，沒想到兩天後要取車時發現車窗被砸，車內部分財物也不見了。 世界日報記者梁辰／攝影
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「太鬱悶了！剛來就被砸車窗。」剛在矽谷找到工作的留學生小林（化名），剛到灣區就遭受了意料之外的損失。他從中西部密蘇里州開了四天的車到達灣區，先將車子停在中半島朋友工作單位的停車場，想說不會有什麼問題，沒想到兩天後要取車時發現，車窗被砸，車內部分財物也不見了。

小林說，他之前待的中西部城市非常安全，「我經常不鎖車門，有時甚至家裡門都沒鎖，也沒出什麼問題。」就是因為這份大意以及對灣區環境不熟悉，他將車子暫放的兩天裡，搬家的行李也堆在車裡。「我想說是在公司邊上，也有攝像頭，沒人這麼大膽吧。」

當小林兩天後要取車時，發現車窗沒了。他立即打電話報警並尋求隔壁公司調監控。監控錄像顯示，小偷共作案三次，第一次發生在晚上近12時，約15分鐘後又來一次，第三次是隔天早上6時左右。「看似是不同的人行竊，但他們之間應該有聯繫。」該公司技術人員表示。

警察告訴我，這一帶並不安全，平時要完全清空車內物品，避免給小偷可乘之機。」小林說，他的電動滑板、電腦配件，甚至連衣服都被偷走。

如今在灣區找到房子的他，對著家門口放了兩個攝像頭，「我想這也能給小偷一個震懾吧。」小林無奈地說。

警察衣服
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