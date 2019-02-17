星期人物／「全球最毒的男人」若再逃獄 美擋得住？

2019-02-17 00:06 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合報導



六十一歲的古茲曼出身墨西哥貧窮家庭，被取了綽號「矮子」。 （路透） 分享 facebook

旁聽民眾擠爆法庭，檢察官和律師來回過招。被告是全世界走私最多毒品的幫派老大，資產至少十億美元。他旗下的殺手部隊殺過數萬人，令人聞風喪膽。官商勾結是家常便飯，連總統也主動索賄。他曾自戒備森嚴的監獄兩度脫逃，現在他在紐約被控販毒、洗錢等十項罪名全部成立，料將在監獄度過餘生，美國當局絕不讓他有第三次逃獄機會。

這不是電影拍攝場景，是墨西哥毒王「矮子」古茲曼的庭審現場。

入獄也荒淫 逃獄像電影

六十一歲的古茲曼（Joaquín Guzmán）出身墨西哥西納羅亞州（Sinaloa）偏僻鄉村的貧窮家庭，許多當地居民以種植罌粟和大麻維生。青少年時期的古茲曼身高一六八公分，因此被取了綽號「矮子」（El Chapo）。

一九八○年代他離鄉闖蕩，追隨當時主宰墨西哥毒品走私進入美國的「教父」費利斯吉拉多，一九八八年自組西納羅亞幫。費利斯吉拉多落網後，黑幫互爭地盤，一九九三年一群殺手原本要暗殺古茲曼，卻錯殺墨西哥樞機主教波薩達斯歐坎波，使他突然出名。兩周後古茲曼被捕，入獄服刑。

墨國媒體報導，古茲曼私運妓女、愛人和威而鋼入獄，過著荒淫生活。二○○一年他買通獄卒，躲在送洗衣物的推車中逃獄，壯大其毒品王國。

掌數萬殺手 為愛子火併

古茲曼手下數萬殺手部隊惡名昭彰，有「鬼魅」之稱，殺害對手或反抗者毫不留情，且慣將屍體懸吊在醒目地點示眾，警告意味濃厚。墨國新拉雷多街曾發現十四具遭肢解的屍體，旁邊留下的署名紙條寫著：「別忘了我才是你們真正的老爸。矮子。」

毒梟的家人，自然是對手鎖定的目標。二○○八年，與古茲曼敵對販毒幫派殺害古茲曼廿二歲兒子艾德加，警方在案發現場採集的AK-47步槍彈殼超過五百顆。古茲曼在愛子墳上留下五萬朵花，然後展開復仇大火併。

二○一三年，美國芝加哥犯罪委員會將古茲曼列為「頭號全民公敵」，是芝加哥著名黑幫老大卡彭之後第一人。翌年美國司法部緝毒署和墨國合作發動突襲，在馬薩特蘭的一間度假飯店擒獲古茲曼。因墨國貪腐嚴重，為防消息走漏，事前僅任務核心成員知情。

美最嚴監獄 鏡頭前消失

不過二○一五年古茲曼二度逃獄，在戒備最森嚴的聯邦監獄內、監視器鏡頭前消失。獄卒搜查後才發現，他的手下從牢房外挖了長一點五公里地道直通他的淋浴處，有如電影「刺激一九九五」重現，地道內甚至還有輛載運工具及代步用摩托車。

二○一六年一月八日，墨西哥出動海軍特種部隊，和陸軍及警方合作，大陣仗突擊古茲曼藏身的西納羅亞省北部，在一陣槍林彈雨後再度抓到古茲曼。為了不再讓他越獄，墨國政府隔年將他引渡至美國受審，關押在紐約曼哈坦看守所。

古茲曼落網後隔天，滾石雜誌刊出影星西恩潘撰稿的文章，他在墨國女星牽線下，在古茲曼逃亡期間面對面專訪他。

這位毒王誇口：「我賣出的海洛因、古柯鹼、安非他命和大麻比世界人任何人都多，我有一票的潛艇、飛機、卡車和船。」

古茲曼在紐約的三個月庭審有如實境秀，還是墨西哥觀光客造訪紐約的「必去景點」，等待進入旁聽席的隊伍大排長龍。在這場耗費數百萬美元的官司中，令人瞠目結舌的新證詞不斷出現，例如線民聲稱，曾替古茲曼提著裝有數百萬美元現鈔的皮箱交給政府官員。

花一億美元 換取消通緝

古茲曼娶了至少五個妻子，二○○七年迎娶十八歲選美皇后愛瑪，去年十一月開始庭審後，開庭期間她幾乎天天到場，還和丈夫穿互相搭配的情侶裝。

古茲曼的前手下出庭作證，指墨國前總統潘尼亞尼托曾主動聯絡古茲曼，開口索賄兩億五千萬美元換得取消全國通緝，古茲曼殺價成一億美元。

他的律師把所有罪責，推給另一名在逃被告、幫派二把手贊巴達，宣稱古茲曼並無實權。西納羅亞大主教痛批墨西哥政府無能：「所有人都知道他躲在這裡，只有政府不知道。」

古茲曼曾經多次被富比士雜誌選入「全球最具影響力人物榜」，估計他的財富超過十億美元，廿五年間走私超過一五五噸古柯鹼進入美國。

網飛（Netflix）二○一七年將古茲曼的故事拍成影集，但他的人生遠比戲劇驚人。