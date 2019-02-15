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影／達美客機高空遇亂流 女乘客頭砸傷濺血送醫

2019-02-15 15:25聯合新聞網 綜合報導

客機遭遇亂流，不只走道雜物散亂，還有餐車卡在座椅中間。翻攝自《每日郵報》
客機遭遇亂流，不只走道雜物散亂，還有餐車卡在座椅中間。翻攝自《每日郵報》
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飛機在高空飛行時最怕遇到亂流襲擊，不只是劇烈搖晃會帶來令人不適的暈眩感，也容易使機組人員與乘客受傷。美國達美航空（Delta）一架飛往華盛頓州西雅圖的班機，在13號下午遭遇一場嚴重的亂流，除了緊急降落在內華達州雷諾市，也造成五人受傷。

根據《每日郵報》報導，此DL5763航班從加州聖塔安娜起飛，但在飛行1.5小時後，在三萬四千呎的高空突遇強烈亂流，有乘客拍下搖晃過後的「座艙慘況」，除了走道上散落各種雜物，空服員的餐車也橫倒卡在座椅之間。甚至從別張照片中可以觀察到，有一名女乘客用紙巾壓住頭上的傷口止血，手上也有瘀血。

女乘客用紙巾壓住頭上的傷口止血，手上也有瘀血。翻攝自《每日郵報》
女乘客用紙巾壓住頭上的傷口止血，手上也有瘀血。翻攝自《每日郵報》
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這輛客機共載有四名機組人員與59名乘客，在迫降後，受傷的五名傷者有三人被送往醫院治療，其餘乘客則是被航空公司安排飛往原目的地，達美航空隨後也在聲明中向受到驚嚇的乘客們道歉。

亂流的成因非常多元，若依現象區分可分為可見亂流與晴空亂流，前者通常會出現在雷雨或積雨雲附近，一旦飛機航經積雨雲時，就容易出現上下顛頗的不穩定現象。若是出現高空無雲區亂流，由於看不見雲層、飛機雷達不易偵測，所以常導致預期之外的機身搖晃，因此也更容易造成人員受傷。

空服員達美航空飛安
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