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韓國瑜5字情話 李佳芬：這不是長官說的話嗎

兒歌也能變神曲！翻唱10餘種語言、25億次觀看的《Baby Shark》是如何辦到？

2019-02-15 08:23聯合新聞網 文／遠見提供

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明確又輕鬆的旋律、朗朗上口的歌詞、輕快洗腦的節奏，你可能從沒想過，一首兒歌可以風靡到全世界都瘋狂傳唱的程度──這首《Baby Shark》（鯊魚寶寶）不僅早已在兒童圈子打出了一片響亮的名號，就連家長們聽到這首歌，也已到了魔音傳腦的地步，多國翻唱、近25億觀看、還登上美國告示牌排行榜，它的成功完全不是僥倖，而是多年規劃的巨大成果。

Baby shark, doo doo doo doo doo doo.

Baby shark, doo doo doo doo doo doo.

Baby shark, doo doo doo doo doo doo.

Baby shark!

《Baby Shark》是首僅長136秒的兒歌，講述著海底下三代鯊魚的故事，它歌詞十分簡單、舞蹈動作更簡單易學，魔性的旋律像是迴盪在腦中的漣漪，幾乎聽過就無法忘懷，除了韓團少女時代翻唱、Blackpink以及Red Velvet都在節目上表演，旋風還吹到了美國（USA），知名主持人詹姆斯柯登（James Corden）和艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）都帶領藝人一起載歌載舞，要不爆紅都很難。

wired》報導，《Baby Shark》的來頭其實比眾人想像的要早很多，英國（UK）華威商學院（The University of Warwick）教授解釋，「約20年前，它最早曾經在美國大學校園的營地間傳唱，而後出現了德語版本的翻唱，最後回到亞洲，再從亞洲傳遞全世界。」

兒童音樂家強尼（Johnny Only）強調，最初的創作其實是他本人，一開始是在帶營隊時表演，但很少有被寫下來，當時也沒人認為它可以渲染到這樣的程度。

然而，其實現在最知名的版本，是2016年，由韓國多媒體教育業者「Pinkfong」所製作的影片，也正是這部影片的擴散，將它推上史上最無人能敵的兒歌位置，它的傳奇名聲，是締造了一個全世界最多人會唱的兒歌，更是前無古人的創舉。

事實上，《Baby Shark》只是Pinkfong公司製作的4萬4000首兒歌之一，也是以動物為主題創造話題的其中一個主軸，但光這系列的製作，就籌備了超過7個月的時間，Pinkfong營銷總監傑米（Jamie Oh）說，「我希望我們製作的歌曲內容真正具有教育意義，但同時又時尚且吸引人，成為孩子的K-pop。」

Pinkfong在首爾、上海和洛杉磯皆有辦公室，擁有超過200名員工，他們精心製作和分析每一位觀眾對於歌曲的回饋和反應，並集中精神和資源到表現最好的歌曲中，不斷做出新的嘗試，讓病毒式擴散更加鮮明──這是《Baby Shark》背後的動力。

好比說，一開始只是單純動畫的《Baby Shark》，在突破1億觀看時，Pinkfong決定為影片注入新生命，他們創造了舞蹈版本、精心設計可以讓孩子易學的動作，觀看更人數更持續爆增。

甚至，各大社群網站上還流行了「#babysharkchallenge」，互相挑戰對舞步的熟悉程度。

知名音樂記者艾瑪（Emma Kalka）分析了這歌曲之所以如此成功的關鍵，「主要歸功於韓國音樂的流行，以及偶像團體的翻唱。」

「像GOT7與TWICE等團體都在演唱會上把《Baby Shark》當作曲目，並推送到全世界。」

值得注意的是，Pinkfong團隊除了全心致力於法語、德語和葡萄牙語的翻譯，他們還依據不同地區風俗民情的語言特性，以不同的節拍錄製了這首歌，包含R&B與EDM版本，「我們可能有超過40種的版本，而相關的衍伸作品也持續中。」相信它能持續締造更多令人驚艷的成績。

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（文／魯皓平 本文出自2019.2.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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