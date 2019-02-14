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向火星探測車機會號告別 NASA宣布任務結束

2019-02-14 12:01中央社 華盛頓13日綜合外電報導

機會號利用地質探測工具，證明火星上曾經有水的證據。 美聯社
機會號利用地質探測工具，證明火星上曾經有水的證據。 美聯社
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美國國家航空暨太空總署（NASA）今天正式宣布無人駕駛太陽能探測車「機會號」任務告終，機會號服役近15年間不僅找到水曾存在火星的證據，更加深人類對這顆紅色星球的認識。

法新社報導，自去年6月火星發生沙塵暴後，NASA便與機會號（Opportunity）失聯，今天正式宣告它死亡，為太空探索史上堪稱最具收獲之一的任務劃下句點。

由於大規模沙塵暴席捲火星遮住陽光，機會號因太陽能電池無法充電進入休眠，過去幾個月來，NASA向機會號發出數百次訊號皆未獲得回應。NASA表示，昨晚嘗試與失聯8個月的機會號取得最後聯繫。

NASA主管科學任務局（Science MissionDirectorate）的助理署長朱布肯（Thomas Zurbuchen）在加州巴沙迪納（Pasadena）任務總部舉行的記者會說：「我宣布機會號任務結束。」

參與任務的研究人員和工程師都對機會號的死亡表示哀悼，還給它起了小名叫Oppy。

曾參與NASA噴射推進實驗室（JPL）任務的亞利桑那州立大學火星研究中心主管哈里森（Tanya Harrison）也推文寫道：「在JPL度過這一晚，看著最後一項指令發送給在#火星（#Mars）的機會號。」

「曾有寂靜、淚水、擁抱，也有共同的回憶與歡笑。#謝謝機會號（#ThankYouOppy）。#晚安機會號（#GoodnightOppy）。」

幾代曾接觸小小勇敢冒險家機會號的科學家也接連表達緬懷之意，前操作員塞伯特（Mike Seibert）推文說：「向火星女王致敬。」

曾駕駛機會號的哈特曼（Frank Hartman）告訴法新社，作為計畫的一員，讓他感到「無上榮耀」。

NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）透過聲明說：「正因為有像機會號這樣的裝置執行開拓任務，才能讓我們勇敢的太空人有朝一日能踏上火星表面。」

機會號於2003年7月7日發射，隔年1月25日著陸，從火星傳回21萬7594張影像，全都能在網路上找到。

機會號在火星一處廣大平原著陸開啟探測旅程，有大半時間都在那服役，也曾卡在一個沙丘數週動彈不得。機會號利用地質探測工具，證明火星上曾經有水的證據。

機會號在火星的另一半時間挺進奮進撞擊坑（Endeavour Crater）邊緣，拍攝壯觀的全景影像並發現礦脈痕跡，替水曾經流過火星上的岩石再添一項證據。

機會號的雙胞胎探測車「精神號」（Spirit）於2003年6月10日發射，隔年1月4日降落火星，一路服役至2010年。這2台探測車原本僅預計執行90天任務，卻遠遠超過NASA期待。

目前，火星上僅剩2012年降落的「好奇號」（Curiosity），不同於機會號仰賴太陽能發電，它靠著核能供給電源。

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