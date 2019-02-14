周旋酒精毒品性愛趴 英樂透得主10年燒光4億「不後悔」

2019-02-14 12:32 聯合新聞網 綜合報導



贏得樂透得到一筆從天而降的財富後，接下來呢？英國男子卡羅爾決定開啟奢豪模式，從高級轎車到應召女郎環繞每樣都嘗試，再加毒品香檳夜夜狂歡，十年之內他就把高達四億的樂透獎金花個精光，打回原形變成平民，現在開起運柴車做著一次輪班12小時的工作。

中了樂透後卡羅爾大開奢豪模式，周旋於性愛趴、酒精和毒品之間。photo credit: Youtube 分享 facebook

卡羅爾(Michael Carroll)在2002年時花了四英鎊(約台幣160元)買了一張彩券，當時的他年僅25歲身無分文，有著一個女兒和懷著身孕的女友珊卓。那張幸運彩券為他贏得了1000萬英鎊的彩金相當於台幣4億，頓時讓他從貧民變富豪。卡羅爾和珊卓結了婚，但沒有從此幸福快樂，隔年珊卓就帶著女兒離開了他，「他背叛我和妓女亂搞，身邊全是些酒肉朋友」，「他的生活方式讓我覺得噁心」。

卡羅爾在25歲那年贏得了獎金4億的樂透，一夕變富豪。photo credit: Youtube 分享 facebook

離婚後卡羅爾的作風更加豪放不羈，他以自家豪宅為基地開起了自稱為「羅馬式狂歡」的性愛趴。每月一次的性愛趴充斥著香檳、毒品以及應召女郎，每次的開銷高達台幣200萬左右。在某次毒犯讓他吸過一次古柯鹼後，他開始大量吸毒，平均每天花在毒品上的錢高達8萬。他告訴太陽報「從那時起，花錢對我來說不算什麼」。

十年敗光4億，卡羅爾名列十大最蠢的樂透得主之一。photo credit: Youtube 分享 facebook

他在性愛趴裡雇用女子裸身端著盛著古柯鹼的銀盤在賓客間穿梭，家裡的每個房間都成了炮房，自動向他獻身的女子更是不計其數，他吹噓自己一夜最多曾和8名不同的女子共度，十年內一共和4000個不同的女人同床。面對鄰居對他夜夜笙歌的不滿，卡羅爾選擇在家附近進行為時數小時吵嘈和塵土飛揚的賽車活動回敬，並以砸車取樂。

酒精、性愛和吸毒讓他的行為一步步的更加瘋狂，他曾和同伴們開著豪華轎車行駛在市區，拿著大麥克漢堡和雞塊對著路上的行人猛砸。不停的惹事生非讓他在一年內進出法院30次以上，他還曾搭著改造過的跑車，戴滿珠寶的手上還拿著啤酒就出席審判。

揮霍的日子維持到2012年，卡羅爾花光了所有的錢後變成貧民，還領了6個月的救濟金度日。「當我去領救濟補助時，很多人用奇怪的眼神看著我」，但他覺得這不算什麼，真正惹惱他的是「酒吧不願意招待我」。

敗光金錢的卡羅爾為了養活自己開始從事不同的工作，他在餅乾工廠的倉庫開著堆高機、考取了屠宰執照在屠宰場上班，目前他從事一天輪班12小時的運柴工作，專門運送煤炭和木柴。人們常常問他「失去財富的感覺怎麼樣」，卡羅爾則會回覆他們「我沒有失去金錢，我是『花掉』它」。對於從億萬富翁變回平民百姓，卡羅爾並不後悔「我之前真的過得很爽」。現在的他偶爾還是會買個彩券碰碰運氣，但是被問到要給樂透贏家的建議時，他覺得「不要辭掉工作比較好，就算一天只上班幾個小時也好」。