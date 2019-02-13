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男子約會穿Uniqlo+H&M 日女瞥見牌子：好失望

2019-02-13 12:17聯合新聞網 綜合報導

一名日本女網友在論壇上抱怨，約會對象全身穿平價時尚令她很失望。情侶示意圖／Ing...
一名日本女網友在論壇上抱怨，約會對象全身穿平價時尚令她很失望。情侶示意圖／Ingimage
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第一次約會對象全身穿平價時尚的衣服，你可以接受嗎？一名日本女網友表示自己與男方第一次約會，他們進去一家咖啡廳，男方將外套與襯衫脫下，於是她就順勢幫忙掛他的衣服，沒想到無意間發現他的外套牌子是H&M，而襯衫是Uniqlo的，令這名女網友相當失望。

根據《今日日本》報導，日本相當熱門的網路女性論壇Girl’s Channel，是許多日本女性會聚集討論的地方，話題不只有約會，更遍及流行文化、嗜好健康等。一名日本女網友在論壇上以「第一次約會，穿平價時尚好嗎」為題發問，並分享自己約會的經驗。

這名女網友寫道，她與一名男子第一次在咖啡廳約會，這名男子很體貼地讓她坐在沙發區，約會對象脫下外套與襯衫，女網友便自動幫忙要替他掛衣服，但是衣服接過手後，發現男子外套的牌子是H&M，而襯衫是Uniqlo的。她表示，第一次約會男生卻穿平價時尚的衣服令她失望，而且她還注意到男子的皮鞋看起來很廉價。

女網友將自己的經驗分享到論壇詢問網友，大家是否認為約會對象的穿著可以接受。由於女性論壇的機制是投票制，因此網友們可以選擇贊同或不贊同女網友的看法，最後不同意這名女網友看法有1089票之多，而贊同的只有15票。

網友們也紛紛回應，「不能忍受只在乎穿著品牌的人」，「如果他的穿著很適合，我完全不會在乎」，「聽起來妳在乎男子的穿著勝過他是怎麼樣的人」，甚至還有人回應，「其實我比較喜歡那些不在乎自己穿著的人，如果男生太在意穿衣服的牌子反而很沒魅力」。

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