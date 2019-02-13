冰風暴襲芝 5萬戶停電交通癱瘓

2019-02-13 11:10 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ／芝加哥報導



從11日晚間延續下到12日上午的冰風暴，導致大芝加哥地區12日「積冰」最多達0.5吋，不僅道路交通受波及，更造成5萬多戶家庭停電，大都會南岸通勤電車今早因電力供應受影響而停駛，芝加哥兩大機場則有近400架班機取消起降。

國家氣象局表示，儘管大部分停電家庭已恢復電力供應，但12日下午2時起到13日凌晨3時，大芝加哥區颳起強風，最高風速每小時45到50哩，隨著風勢逐漸增強，恐將有更多用戶停電。

包括威爾郡(Will)、歐格利郡(Ogle)、李郡(Lee)、拉謝爾郡(La Salle)、肯德爾郡(Kendall)、肯恩郡(kane)、格朗迪郡(Grundy)、杜佩琪郡(DuPage)、迪卡柏郡(Dekalb)、庫克郡(Cook)，都受到冰風暴襲擊，其中高速公路因不斷有工程車灑鹽，道路結冰情況較少，一般人行道部分，則因店家、住戶來不及清除積冰，也沒有事先灑鹽，行人走過時路面過滑，十分容易摔倒。

11日晚間到華埠用餐的徐先生表示，他昨晚吃完飯約9時左右，從華埠22小街走到23小街取車，平常只要2、3分鐘的路程，因為走道結冰嚴重，害怕滑倒不敢走快，讓他至少花了三倍時間才走到，「所謂如履薄冰應該就是這樣的情形。」

電力公司Comed發言人修恩(John Schoen)表示，一些大樹枝幹「凍」了10磅到20磅的冰塊，承受不住重量而斷裂打到旁邊的電線，導致從11日午夜到12日上午7時間，一度多達5萬戶家庭停電，其中4萬戶已經恢復供電，到12日中午，則仍有6000戶停電。