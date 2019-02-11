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影／忠犬護主頭被捅 刀傷深達8公分奇蹟獲救

2019-02-11 16:48聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

南非開普敦英勇忠犬杜克（Duke），日前和主人一同出門散步，卻遇上歹徒持刀行搶，杜克二話不說衝上前保護主人，卻遭搶匪一刀插頭，但杜克就算受傷仍奮力將搶匪趕跑，最後才不支昏倒，被飼主緊急送醫。奇蹟的是，杜克的腦部竟然未受傷，經手術移除刀子後復原良好，就連獸醫都稱讚，「牠是幸運的孩子！」

40歲的男飼主溫索（Gino Wensel)，5日中午帶著4歲的德國狼犬杜克去散步，途中發現一名男子手拿著一把牛排刀朝他走過來，杜克見狀立馬挺身而出，衝上前低吼咆嘯保護主人，搶匪見狀一刀往杜克頭上刺下去，試圖將牠殺死；但儘管頭頂插著一把牛排刀，傷口還直冒鮮血，杜克持續保持警戒並試圖撲咬，直到順利將搶匪給嚇跑後，才失去意識倒在路邊。

溫索起初以為杜克不幸死亡，但靠近後發現杜克還有微弱的呼吸，於是趕緊把狗帶到當地的動物保護慈善組織「Animal Welfare Society of South Africa」（AWSSA）救治。

AWSSA發言人佩林斯（Allan Perrins）表示，杜克頭部受到重創，原以為牠必死無疑，在送到手術室時已在瀕死邊緣。X光檢查顯示，刀鋒插入杜克頭部約8公分，所幸刀鋒碰到頭蓋骨時彎曲轉向右眼窩，以毫米之差略過大腦，搶匪若再用力一點，杜克恐怕就會沒命。

AWSSA隨即替杜克注射鎮靜劑替牠止痛，並開刀取出牛排刀；負責手術的獸醫斯多尼諾瓦（Zheneta Stoynova）表示，最令人難以置信的是，杜克開刀隔天就清醒過來，並且康復良好。隔天牠與飼主感人重逢時，還不斷發出興奮的叫聲，一點都不像前一天頭上插了一把牛排刀，險些喪命的樣子。

溫索表示，「我認為那持械強盜是試圖要殺死我的狗狗，這裡有非常多壞人和流氓，會伺機出來搶劫，甚至不惜攻擊傷人。我知道杜克會守護我，牠面對強盜時毫不畏縮。但這次牠幾乎為了保護我而喪命。」

由於溫索並無收入，動物組織AWSSA發言人艾倫承諾，將免費把杜克醫好，「雖然吉諾(溫索)很窮困，但他待杜克很好，這是有目共睹的事，我相信大難不死必有後福，他們往後將會過著幸福的日子。」

南非開普敦英勇忠犬杜克，遭搶匪頭上刺一刀；X光顯示，刀子深入杜克頭部8公分，以毫...
南非開普敦英勇忠犬杜克，遭搶匪頭上刺一刀；X光顯示，刀子深入杜克頭部8公分，以毫米之差略過大腦，幸運存活。圖片翻攝Daily Mail
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南非開普敦英勇忠犬杜克，和主人一同出門散步，卻遇上歹徒持刀行搶；杜克二話不說衝上...
南非開普敦英勇忠犬杜克，和主人一同出門散步，卻遇上歹徒持刀行搶；杜克二話不說衝上前保護主人，卻遭搶匪一刀插頭，但杜克仍奮力趕跑搶匪，最後才不支倒地。圖片翻攝Daily Mail
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手術強盜獸醫

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