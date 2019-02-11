為讓員工及時回家顧小孩 公司派直升機接送

2019-02-11 13:08 聯合新聞網 綜合報導



英文中有一個用語，直升機父母（helicopter parent），是指過份保護或介入兒女生活的父母，「就像直升機一樣在身邊盤旋」。但現在，或許該為這個詞彙重新定義了，因為英國真的出現了「直升機」媽媽，每天搭乘直升機回家，以確保她能及時到家幫孩子洗澡並哄他們睡覺。

珍每天搭乘直升機往返公司和家裡，只為了能好好照顧孩子。圖擷自 《Daily Mail》 分享 facebook

根據《每日郵報》報導，48歲的珍本特（Jane Bentall）是英國赫特福德郡（Hertfordshire）兩個孩子的母親，也是Haven這家露營公司的常務董事。

她表示2011年懷第一個孩子時，老闆將她從坐辦公室的職位調到更接近第一線的職位。她在一次倫敦的出差中，向老闆表達她的擔憂，擔心自己無法同時兼顧工作和家庭。而且無疑地，對職業婦女來說，產假是一段「很脆弱時間」。然而作為旅遊業最資深的女性主管之一，她的老闆很想留住她，因此讓她可以使用直升飛機往返住家和上班地點。

珍表示公司並不是買直升機給她，只是讓她能夠用直升機回家，「為我的孩子洗澡」。而她也讚揚公司的支持和彈性，補充說：「無論是媽媽或爸爸，直升機都可以載我們從赫特福德郡的總部到我們的營地，並確保我們的團隊可以在工作和生活中維持平衡。」珍表示，公司的營地大多在海岸線附近，如諾福克郡、薩塞克斯郡和康瓦爾郡，而使用空中的運輸交通，讓她在家裡以及這些地方的往返更加便利。

研究表示，職業婦女比其他人的壓力大40%。現在珍的孩子已經分別17歲和15歲，然而當她談到新媽媽在職業生涯中所面臨的困境時表示：「這通常是一個非常容易讓人退出職場休息的時間，必須考慮成為新媽媽時如何在前、中、後期去管理自己的職業生涯。」