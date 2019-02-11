安樂死不成 男拿假槍佯裝搶銀行讓警擊斃

2019-02-11 11:20 聯合新聞網 綜合報導



麥可從10歲起就飽受精神疾病所苦，多年來未見好轉。圖擷自 《Het Parool》 分享 facebook

一名患有重度憂鬱症和焦慮症的荷蘭男子，因申請安樂死被拒，竟故意持假槍搶銀行，讓警方擊斃自己。

根據荷蘭媒體《Het Parool》報導，31歲的麥可·福吉（Michael Fudge）父親是英國人，母親為荷蘭人，目前和母親住在荷蘭的威特林斯堡（Weteringschans）。而他10歲就被診斷出有焦慮症和重度憂鬱症，但經歷了四、五個精神科醫師診治都沒有好轉。

「他曾對我說，這個世界不適合我」他的媽媽譚雅（Tanja Samojlenko）向媒體表示，麥可曾經想要安樂死，但被拒絕，因此選擇讓警察結束他的生命。譚雅表示麥可曾對她說過：「如果我出門，我會讓荷蘭銀行前的憲兵隊（Marechaussee）將我射死。」而他週三便在威特林斯堡的荷蘭中央銀行前被警察開槍打死。

警方發言人包門迪恩（Souad Boumedien）表示：「我們得到線報是一名男子拿槍支威脅。」對此，譚雅非常傷心，她強調她的兒子非常溫柔，絕對不是罪犯。而她也很自責應該將盡可能將麥可關在家中，「雖然要關住31歲的男子並不是一件容易的事」。但她也坦言「很高興兒子終於獲得了平靜」，雖然這對警方來說是非常糟糕的事。

而警方目前正就此事件進行調查，包括麥可的病史和案發前的精神狀態。

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