報告：印度人工智慧領域論文量 全球第3

2019-02-08 20:35 中央社 新德里8日專電



根據研究機構Itihaasa的最新報告顯示，印度在人工智慧（AI）領域的論文出版數量居全球第3，但與排名第1的中國及第2的美國有段明顯的差距。

Itihaasa統計2013年到2017年之間人工智慧領域在期刊刊登可引用論文的數量，印度有關人工智慧的論文有1萬2135篇，排名全球第3，排名第1的中國有3萬7981篇，第2的美國有3萬2421篇。

若以在人工智慧領域的論文被引用數量來衡量，這份報告說，印度排名全球第5，落後於英國、加拿大、美國和中國。

「印度人報」（The Hindu）引述這份「印度人工智慧與機器學習研究現況」報告的作者之一達雅欣杜（Dayasindhu N.）表示，上述統計顯示印度必須提高在人工智慧研究成果的品質。

印度人工智慧與機器學習研究現況報告說，印度AI領域中，約有50到75名主要研究人員，他們傾向互相合作，印度理工學院（IIT）和印度資訊科技學院（Indian Institute of Information Technology）是印度兩個研究人工智慧的重要學術機構。

這份報告訪問了全印度25名AI研究人員，他們表示，截至目前為止，政府和企業為人工智慧提供足夠的支持和資金。

印度政府智庫Niti Aayog2018年6月發表一份討論印度AI大變革的文件，表示印度可透過把AI整合入經濟，增加1兆美元（約新台幣30.8兆元）的經濟產出。

醫療服務、金融服務、雨季預測、零售和教育可能是從人工智慧中受益的關鍵領域，且這些領域引入AI後不太可能破壞就業機會，這些都是關鍵的全球關切議題。