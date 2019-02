揭女性較長壽背後可能原因 研究:大腦較年輕

2019-02-05 12:16 中央社 華盛頓4日綜合外電報導



女性往往比男性長壽,身心健康的時間也較長久,今天發布的一項新研究或可解釋這種現象的背後原因,那就是女性大腦年齡平均比實際少了3歲以上。

法新社報導,研究人員讓121名女性和84名男性接受正子斷層掃描(PET),測量腦部代謝和氧氣及葡萄糖在大腦內的流動。

刊登於美國學術期刊「國家科學院學報」(Proceedings of the National Academy of Sciences)的研究指出,受試者年齡從20至80歲不等,在這些年齡範圍內,女性大腦較男性大腦年輕。

機器學習演算法顯示,女性大腦年齡平均比實際年輕3.8歲,男性大腦則比實際大了2.4歲。

資深研究執筆人、聖路易華盛頓大學(WashingtonUniversity in St. Louis)醫學院放射科助理教授戈雅(Manu Goyal)說:「這並不代表男性的大腦老得比較快,他們比女性晚3年進入成年期,且一輩子都是如此。」

那是什麼讓女性大腦較年輕呢?其中一個理論是,賀爾蒙可能在年輕時期,便開始形塑大腦代謝活動,產生女性大腦一生都比男性年輕的規律。

此外,女性老年時期在判斷、記憶和解決問題的認知測驗,表現比男性優異,科學家希望找出大腦代謝差異是否扮演保護女性的角色。

戈雅說:「女性大腦實際上較年輕,可能是她們不會在晚年經歷太多認知退化的原因。」