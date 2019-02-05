親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

不斷更新／初一走春車潮湧現 國5南向紫爆壅塞

首見！抽完整桶60支籤擲沒筊 南鯤鯓宣布：今年沒國運籤

揭女性較長壽背後可能原因 研究：大腦較年輕

2019-02-05 12:16中央社 華盛頓4日綜合外電報導

女性往往比男性長壽，身心健康的時間也較長久，今天發布的一項新研究或可解釋這種現象的背後原因，那就是女性大腦年齡平均比實際少了3歲以上。

法新社報導，研究人員讓121名女性和84名男性接受正子斷層掃描（PET），測量腦部代謝和氧氣及葡萄糖在大腦內的流動。

刊登於美國學術期刊「國家科學院學報」（Proceedings of the National Academy of Sciences）的研究指出，受試者年齡從20至80歲不等，在這些年齡範圍內，女性大腦較男性大腦年輕。

機器學習演算法顯示，女性大腦年齡平均比實際年輕3.8歲，男性大腦則比實際大了2.4歲。

資深研究執筆人、聖路易華盛頓大學（WashingtonUniversity in St. Louis）醫學院放射科助理教授戈雅（Ｍanu Goyal）說：「這並不代表男性的大腦老得比較快，他們比女性晚3年進入成年期，且一輩子都是如此。」

那是什麼讓女性大腦較年輕呢？其中一個理論是，賀爾蒙可能在年輕時期，便開始形塑大腦代謝活動，產生女性大腦一生都比男性年輕的規律。

此外，女性老年時期在判斷、記憶和解決問題的認知測驗，表現比男性優異，科學家希望找出大腦代謝差異是否扮演保護女性的角色。

戈雅說：「女性大腦實際上較年輕，可能是她們不會在晚年經歷太多認知退化的原因。」

年齡醫學院華盛頓
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

影／日本初詣上高尾山 眺望雪白的富士山頭

2019-02-05 07:13

影／日本人過年一定要做的事 新春初詣人擠人

2019-02-05 07:09

新加坡春節紅包 長輩包多少猜猜看

2019-02-04 14:26

賀農曆春年 英首相官邸貼春聯

2019-02-04 14:25

影／札幌雪祭吹雪中開幕 一睹玉山稜線之美

2019-02-04 12:34

眺望富士山 迎接第一道曙光

2019-02-04 12:00

擠擠擠！日本人是這樣過年的

2019-02-04 12:00

豬年好運？未完的豬瘟防疫戰與德國「幸運豬」

2019-02-04 10:15

文化就是力量 BTS效應席捲全球成韓流新動力

2019-02-04 09:34

東京溫差大 今立春可望衝破20度 周末有機會再下雪

2019-02-04 05:39

豬年好運到？未完的豬瘟防疫戰與德國「幸運豬」

2019-02-03 22:00

2019年航空迷新去處 愛知縣FLIGHT OF DREAMS 登場

2019-02-03 21:42

我的子宮我作主！德國「墮胎廣告限制令」的世紀解禁？

2019-02-03 21:07

出國一定要搭飛機? 這個國家的人過個橋就出國

2019-02-03 12:30

適合步行的城市不只健康 商業也更繁榮

2019-02-03 11:06

想救地球嗎？搬去威爾斯！

2019-02-03 10:01

巴黎蒙馬特愛牆 用250種語言說愛你

2019-02-03 09:44

天主教終於動手了！方濟各中東辦彌撒 還要見穆斯林教長

2019-02-03 09:00

一生難忘的浪漫求婚 在倫敦眼見證愛情

2019-02-03 08:01

愛情不只是親吻 巴西6月情人節絕無僅有

2019-02-03 07:58

豬年好運？豬瘟防疫戰與德國「幸運豬」文化

2019-02-02 21:23

新加坡春到河畔 台藝大舞集展現視覺饗宴

2019-02-02 20:38

影／中東富豪買房不給力 土國迪士尼風小鎮變「鬼城」

2019-02-02 17:20

馬來女生演唱賀新年 中文標準網民狂讚

2019-02-02 14:04

南韓逾2成未婚者 即使嫁娶也不生娃

2019-02-02 12:21

減塑流行！自備容器上肉鋪和超市成風潮

2019-02-02 11:35

南韓女性求職 被要求別戴眼鏡 有無男友也被問

2019-02-02 11:07

德國墮胎法之爭：不准「廣告」墮胎資訊的世紀禁令？

2019-02-02 11:04

南非藍色列車 宏偉五星級移動旅館

2019-02-02 10:45

極致美味 日本和牛準備征服世界

2019-02-01 22:33

豬年好運？豬瘟防疫戰與德國的「幸運豬」文化

2019-02-01 21:55

2019年航空迷新去處 愛知縣FLIGHT OF DREAMS登場

2019-02-01 19:47

美國中西部酷寒冰封 澳洲熱浪熱死百歲大魚

2019-02-01 18:14

德國解禁〈219a〉之爭：不准公開墮胎資訊的86年禁令？

2019-02-01 17:35

用WhatsApp寫書 伊朗難民獲220萬澳洲文學大獎

2019-02-01 16:32

影／跆拳道正妹「胸」狠 朱學恒暈了：我都在看屁股

2019-02-01 16:04

征服天空無極限！紐約的「摩天大樓」狂飆時代

2019-02-01 11:33

你愛凱特還是梅根？英版宮鬥劇 演成網路霸凌

2019-02-01 11:00

美研究顯示：3至6歲兒童約40%用太多牙膏！牙齒易生斑

2019-02-01 08:49
看更多

熱門文章

丹麥警察突搜辦公室 2華為員工被遞解出境

2019-02-04 22:36

澳洲昆士蘭洪災 鱷魚和蛇逛大街、民眾在家門口抓螃蟹

2019-02-04 22:25

買下誰最有助蘋果提振成長？ 小摩：這三家公司

2019-02-04 23:00

尋獲飛機殘骸 英超足球員父親直說是場噩夢

2019-02-04 15:53

川普：終結貿易戰 機會很大

2019-02-05 01:13

新加坡春節紅包 長輩包多少猜猜看

2019-02-04 14:26

美籲各國效法歐洲列強 承認瓜伊多為委國總統

2019-02-05 03:53

為解決燙手山芋 川普：美中朝達成協議機會很大

2019-02-04 20:16

升高施壓 歐洲9國承認瓜伊多為委內瑞拉總統

2019-02-05 00:12

光環不再 「債券天王」葛洛斯宣布退休

2019-02-04 22:19

日本立春天暖 新潟雪祭雪像崩塌2人遭活埋

2019-02-04 20:07

PS4銷量偏低 Sony股價重挫逾8%

2019-02-04 14:19

國際油價本周能否守住漲勢 有兩個不確定性

2019-02-04 21:38

美中即使達成貿易協議 美國也不會放棄關稅這項工具

2019-02-04 15:34

馬杜洛拒重新選舉 歐洲多國宣布承認委國反對派領袖

2019-02-04 18:44

賀農曆春年 英首相官邸貼春聯

2019-02-04 14:25

逼退聲浪越來越大 諾譚若戀棧州長職務 恐重創民主黨

2019-02-04 15:17

李凈瑜赴美救夫 獲邀出席川普國情咨文發表

2019-02-05 09:44

阿爾卑斯山雪崩 至少10人喪命

2019-02-04 22:04

有心人線索 小記者揭種族主義州長老「底」

2019-02-04 15:16

破天荒訪阿拉伯半島 教宗飛抵阿聯

2019-02-04 22:25

沒看過Sleep No More 別說你來過紐約

2019-02-05 07:19

美國會無法達協議 川普將「被迫」宣布緊急狀態

2019-02-04 15:27

不要牆…民主黨支持邊界防護障礙物

2019-02-04 15:28

川普若宣布緊急狀態 參議員：共和黨恐內戰

2019-02-05 11:28

泰國國際機場取消吸菸室 所有航廈全面禁菸

2019-02-04 17:18

諾譚種族歧視照片風暴 川普、柯林頓、波洛西同批

2019-02-04 15:16

特斯拉將以每股溢價55％ 收購Maxwell科技

2019-02-04 21:54

華爾街預警美企Q1獲利下修

2019-02-05 01:15

影／日本初詣上高尾山 眺望雪白的富士山頭

2019-02-05 07:13

紐約不是永遠繽紛 必訪黑色景點一覽歷史的傷痛

2019-02-05 07:18

媒體爆料川普行事曆 看電視報紙上推特

2019-02-05 10:26

諾譚醫師出身 未療癒歧見 卻扒開種族傷疤

2019-02-04 15:16

他幫他助選、他稱他偉大 布雷迪深得川普厚愛

2019-02-04 15:15

堅拒重新選舉…委國總統批川普：雙手染血

2019-02-04 22:40

亞企重傷 淨利下滑18%

2019-02-05 01:15

科技股領漲 華爾街再上揚

2019-02-05 06:17

美國防部宣布 增兵3750赴美墨邊界

2019-02-04 15:28

禍從天降！小飛機撞民宅 兩死

2019-02-04 14:22

影／日本人過年一定要做的事 新春初詣人擠人

2019-02-05 07:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top