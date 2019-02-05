揭女性較長壽背後可能原因 研究：大腦較年輕

2019-02-05 12:16 中央社 華盛頓4日綜合外電報導



女性往往比男性長壽，身心健康的時間也較長久，今天發布的一項新研究或可解釋這種現象的背後原因，那就是女性大腦年齡平均比實際少了3歲以上。

法新社報導，研究人員讓121名女性和84名男性接受正子斷層掃描（PET），測量腦部代謝和氧氣及葡萄糖在大腦內的流動。

刊登於美國學術期刊「國家科學院學報」（Proceedings of the National Academy of Sciences）的研究指出，受試者年齡從20至80歲不等，在這些年齡範圍內，女性大腦較男性大腦年輕。

機器學習演算法顯示，女性大腦年齡平均比實際年輕3.8歲，男性大腦則比實際大了2.4歲。

資深研究執筆人、聖路易華盛頓大學（WashingtonUniversity in St. Louis）醫學院放射科助理教授戈雅（Ｍanu Goyal）說：「這並不代表男性的大腦老得比較快，他們比女性晚3年進入成年期，且一輩子都是如此。」

那是什麼讓女性大腦較年輕呢？其中一個理論是，賀爾蒙可能在年輕時期，便開始形塑大腦代謝活動，產生女性大腦一生都比男性年輕的規律。

此外，女性老年時期在判斷、記憶和解決問題的認知測驗，表現比男性優異，科學家希望找出大腦代謝差異是否扮演保護女性的角色。

戈雅說：「女性大腦實際上較年輕，可能是她們不會在晚年經歷太多認知退化的原因。」