影／札幌雪祭吹雪中開幕 一睹玉山稜線之美

2019-02-04 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



北海道每年冬季盛事「札幌雪祭」今天揭幕。今年唯一大冰雕是由駐日代表處參展的「玉山與高雄車站」，動用了800塊大冰磚完成。儘管札幌今早吹起大雪，「玉山與高雄車站」開幕式仍吸引了大批民眾。

「玉山與高雄車站」大冰雕由代表處與日媒每日新聞合作，高10公尺、寬18公尺、深16公尺。

駐日代表處副代表郭仲熙4日在開幕剪綵表示，期待透過冰雕魅力，吸引日本人到台灣深度旅遊，感受台灣之美，讓雙方關係更加深化。

冰雕刻會會長古屋光行表示，共動員250名雕刻師，從1月15日開始耗時半個月製作，直到2月1日開幕前才全部完工，共使用了135公斤冰磚800塊。他表示，如何透過燈光與冰雕透明感展現玉山的稜線之美，是這次最大的挑戰。

玉山是台灣第一高峰，標高3952公尺，擁有美麗自然風光與豐富動植物物種，成為廣受歡迎的觀光勝地。玉山更在2014年與日本聖山、富士山締結友誼山；另一方面，舊高雄車站設立於1940年，長年做為高雄的玄關。高鐵與地下鐵開通決定另建新車站時，因高雄人強烈期盼保留美麗舊站，高雄市府在2002年8月耗時半個月將3500噸重的舊站往東南遷徙82公尺，作為資料館完整保留。

札幌雪祭今年將邁入第70屆，在札幌大通公園展出約250座大小雪像、冰雕。札幌雪祭去年吸引254萬人觀賞，今年與華人農曆新年重疊，可望吸引更多觀光客。「玉山與高雄車站」是今年唯一一座大冰雕，地點位在札幌市大通公園5丁目的每日冰之廣場。