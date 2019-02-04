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影／札幌雪祭吹雪中開幕 一睹玉山稜線之美

2019-02-04 12:34聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

北海道每年冬季盛事「札幌雪祭」今天揭幕。今年唯一大冰雕是由駐日代表處參展的「玉山高雄車站」，動用了800塊大冰磚完成。儘管札幌今早吹起大雪，「玉山與高雄車站」開幕式仍吸引了大批民眾。

「玉山與高雄車站」大冰雕由代表處與日媒每日新聞合作，高10公尺、寬18公尺、深16公尺。

駐日代表處副代表郭仲熙4日在開幕剪綵表示，期待透過冰雕魅力，吸引日本人到台灣深度旅遊，感受台灣之美，讓雙方關係更加深化。

冰雕刻會會長古屋光行表示，共動員250名雕刻師，從1月15日開始耗時半個月製作，直到2月1日開幕前才全部完工，共使用了135公斤冰磚800塊。他表示，如何透過燈光與冰雕透明感展現玉山的稜線之美，是這次最大的挑戰。

玉山是台灣第一高峰，標高3952公尺，擁有美麗自然風光與豐富動植物物種，成為廣受歡迎的觀光勝地。玉山更在2014年與日本聖山、富士山締結友誼山；另一方面，舊高雄車站設立於1940年，長年做為高雄的玄關。高鐵與地下鐵開通決定另建新車站時，因高雄人強烈期盼保留美麗舊站，高雄市府在2002年8月耗時半個月將3500噸重的舊站往東南遷徙82公尺，作為資料館完整保留。

札幌雪祭今年將邁入第70屆，在札幌大通公園展出約250座大小雪像、冰雕。札幌雪祭去年吸引254萬人觀賞，今年與華人農曆新年重疊，可望吸引更多觀光客。「玉山與高雄車站」是今年唯一一座大冰雕，地點位在札幌市大通公園5丁目的每日冰之廣場。

除了我國參展的大冰雕之外，今年還有五座大雪像，包括動漫偶像「Hard Rock Family Live~初音未來&戶山香澄 on Snow Stage」、北海道作為名馬產地，以賽馬為主題的「疾走！像名馬一樣活力四射的北海道」之外，還有展現北歐建築之美的「赫爾辛基大教堂」、載滿北海道物產象徵北海道豐饒的「JR EH800貨車」、「最後的星際大戰」，市民廣場還有各式各樣民眾作品。

北海道今有暴風雪警報，札幌也從一早開始下雪刮風，但札幌雪祭依舊湧入人潮。東京記者...
北海道今有暴風雪警報，札幌也從一早開始下雪刮風，但札幌雪祭依舊湧入人潮。東京記者蔡佩芳/報導
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札幌雪祭大雪像之一「赫爾辛基大教堂」由陸上自衛隊北部方面通訊群打造。東京記者蔡佩...
札幌雪祭大雪像之一「赫爾辛基大教堂」由陸上自衛隊北部方面通訊群打造。東京記者蔡佩芳/攝影
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率250名雕刻師打造「玉山與高雄車站」大冰雕的冰雕刻會會長古屋光行表示，透過燈光...
率250名雕刻師打造「玉山與高雄車站」大冰雕的冰雕刻會會長古屋光行表示，透過燈光與冰雕透明感展現玉山的稜線之美是最大的挑戰。圖片/每日新聞提供。
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大批民眾排隊等著與「玉山與高雄車站」大冰雕拍紀念照。東京記者蔡佩芳/報導
大批民眾排隊等著與「玉山與高雄車站」大冰雕拍紀念照。東京記者蔡佩芳/報導
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玉山高雄車站北海道
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