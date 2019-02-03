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霧霾險害命！ 男子遊曼谷後昏迷插管5天

野火燒禿南加州山坡地 暴雨一來泥漿淹車道

2019-02-03 10:38中央社 綜合外電報導

世界日報記者謝雨珊／翻攝(資料照)
世界日報記者謝雨珊／翻攝(資料照)
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連續第2個強烈暴風今天在美國加州肆虐，從自野火焚燒而光禿禿山坡地上流下的雨水和泥漿沖進至車道，主要的高速公路被迫關閉，數千居民也收到撤離通知。

美聯社報導，南加州大片地區發布暴洪警告。氣象預報表示，這波暴風系統將在低海拔地區帶來超過10公分的降雨，並在山區降下幾英尺的雪，白矇一片促使道路封閉。

當暴風南移，聖巴巴拉郡（Santa Barbara County）最強陣風來到每小時128公里，且一度於5分鐘內降下超過1.27公分雨量，整個區域的樹木、電線都被吹掉。

去年因為伍爾西大火（Woolsey Fire）摧毀而讓山坡燒得一片光禿的馬利布（Malibu），暴風一來造成泥漿滾滾流入車道。「今日美國報」（USA Today）報導，官員因此關閉太平洋濱海公路和其他數條公路。上一次幸運逃過野火祝融的住宅如今面臨洪水威脅，屋主紛紛拿出沙包防災。

在聖巴巴拉的蒙特斯托（Montecito）地區，洛杉磯連結美西、西北各大城市的重要南北向國道-美國101號公路，有數英里路段因為洪水而關閉。

聖巴巴拉郡其他地方，像是湯瑪斯（Thomas）、惠特爾（Whittier）、雪巴（Sherpa）野火火吻區附近的居民，也遭下令或建議疏散。

美國國家氣象局說，「情況十分危險」，快速的降雨可能巨石隨泥漿和碎石沿裸露的山坡落下。

聖巴巴拉郡消防局發言人伊萊森（Mike Eliason）表示，消防人員昨天出動救出因水位上漲而受困的駕駛人，他呼籲開車到淹水路段的駕駛改走其他替代道路。

他說：「轉向吧，硬闖會讓你付出嚴重誤判代價。真的很不值得。」

洛杉磯預報氣象局
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