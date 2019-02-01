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圖輯／生命鬥士 忠仁忠義的故事

影／跆拳道正妹「胸」狠 朱學恒暈了：我都在看屁股

2019-02-01 16:04聯合新聞網 綜合報導

莎拉不只是跆拳道選手，還身兼健身模特兒、氣象主播等身分。 圖擷自Sara Dam...
莎拉不只是跆拳道選手，還身兼健身模特兒、氣象主播等身分。 圖擷自Sara Damnjanovic IG
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塞爾維亞有名21歲的跆拳道正妹莎拉（Sara Damnjanovic），長相亮麗、身材火辣、凹凸有致，她常在IG分享自己練習跆拳道和健身的照片，「宅神」朱學恒也在臉書上分享莎拉練習的影片，還開玩笑的寫道「我都在看屁股。對不起，我是不是有病？」

莎拉的身材十分火辣，上圍相當豐滿，還有纖細的腰身和性感的翹臀。從她IG的大頭貼可看到她穿著跆拳道服裝，還繫著黑帶，可見功力了得。她的身分多元，從小接受跆拳道訓練，除了是選手外，也是名健身模特兒，還是位天氣預報主播。

莎拉分享多部練習跆拳道的影片，有時會拿假人當對手，有時也會踢沙包。莎拉的動作快速又有勁，連續側踢、轉身、迴旋踢難不倒她，還能夠踢到假人頭部，把頭盔踢掉，甚至矇眼後踢假人的頭，腰力十分驚人。

如此外貌、實力兼具的正妹吸引許多人關注，就連「宅神」朱學恒也不例外。朱學恒在臉書上轉貼分享莎拉的影片，但卻開玩笑的說自己都是在看屁股，還問網友他是不是有病？貼文引來網友附和，有人說「有病要看醫生啊，我們可以一起去」、「不不不，你是正常的，因為我也在看屁股」、「你沒病，你是正常男人」、「都沒看胸別騙」、「不錯，朱大你很誠實」、「難道影片有其他的東西？」

莎拉是名跆拳道黑帶選手。 圖擷自Sara Damnjanovic IG
莎拉是名跆拳道黑帶選手。 圖擷自Sara Damnjanovic IG
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莎拉身材火辣姣好。 圖擷自Sara Damnjanovic IG
莎拉身材火辣姣好。 圖擷自Sara Damnjanovic IG
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朱學恒

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