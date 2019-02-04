擠擠擠！日本人是這樣過年的

2019-02-04 12:00 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 楊德宜 ／東京報導



淺草寺的雷門外擠得水洩不通。記者楊德宜／攝影 分享 facebook 有別於台灣過農曆新年，日本則是元旦迎春。日本過年熱門的「初詣」，就是新年初次參拜，目的是祈求新的一年平安好運。

日本熱門的「初詣」神社、寺廟，以東京為例，除了台灣遊客熟悉的明治神宮、淺草寺，還有增上寺、東京大神宮等。除了祈福、求籤、買御守，新年期間周邊大多有類似台灣夜市攤販的屋台，可以品嘗熱騰騰的炒麵、串 燒等日本庶民美食。

日本人初詣多集中在1月1日至3日的日本連休期間，明治神宮、淺草寺等平日就是高人氣景點，這三天往年都會湧入數百萬人次民眾，無論什麼時段去都非常擁擠。

明治神宮

下起「有緣」硬幣雨

位於東京都心的明治神宮，一向是日本最熱門的初詣去處之首。從神宮前南北參道交會的大鳥居，到神宮原本約十多分鐘的路程，在元旦期間走走停停至少耗上一個小時，從參道開始就部署大批警力維持秩序。

日本人參拜也捐香油錢，一般是捐諧音「有緣」五円硬幣，但新年期間的明治神宮設起圍籬和護網，民眾群起往神宮方向拋擲香油錢，就像下起硬幣雨。

東京歷史最久的淺草寺，以雷門為最熱門的拍照景點。新年期間，雷門前道路封路、供行人步行，淺草寺前的仲見世通商店街 因動線分流、只進不出。這裡前來初詣的西方人面孔特別多，由於人潮實在多到可怕，想要拍照、好好逛店也成奢望。

增上寺有東京鐵塔為襯，夜景相當美。記者楊德宜／攝影 分享 facebook

東京增上寺

東京鐵塔 夜景映照

以東京鐵塔為襯的增上寺，相當推薦午後再前往，傍晚時刻，增上寺右後方的東京鐵塔開始亮燈，眼前整座紅通通發光的東京鐵塔，對照著古樸莊嚴的增上寺，既衝突又協調，夜景相當美。

東京大神宮的初詣隊伍綿延好幾個路口。記者楊德宜／攝影 分享 facebook

東京大神宮

單身女求姻緣必訪而東京大神宮以求姻緣相當靈驗而有名，初詣排隊從好幾個路口外的街道開始。特別的是，不同於到明治神宮、淺草寺初詣的多為一家人同行，東京大神宮的人龍中，有相當高比例是結伴或獨自前來的年輕女性。