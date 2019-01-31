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拍片養活九口之家 AV女優三田杏宣告引退要當「普通女孩」

2019-01-31 12:15聯合新聞網 綜合報導

日本AV女優三田杏是2017年甫出道的年輕女優，有雙靈活大眼、氣質清純的她在進軍AV界短短一年多後，突然於昨日(30)在Twitter上宣告退休，讓喜愛她的支持者們相當錯愕。

有著迷人大眼的三田杏，剛成年便踏進AV界。圖擷自 twitter: 三田...
有著迷人大眼的三田杏，剛成年便踏進AV界。圖擷自 twitter: 三田杏
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今年20歲的三田杏出道時僅十八歲，青春白淨的模樣吸引了許多粉絲，有點突出的門牙讓她獲得了兔寶寶的稱號。據了解，原本從事看護工作的她踏入成人片拍攝，背後有一段辛酸故事。

三田杏成長於眾多子女的家庭，一共有七名兄弟姊妹，但是父母在她三歲時就離異了。為了養活八名子女，她的母親兼了四份差努力賺錢，長期下來弄壞了身體終於累倒了。三田杏從高中起就因付不出學費被迫休學開始打工，媽媽病倒之後家中經濟頓失支柱，為了報答母親以及照顧家人她決定踏入AV界靠女優一職賺錢養家。所幸出道半年就已償還家中的債務，也能負擔弟弟的學費，還為自己存了點大學基金。

面貌清純身材皎好的她突然宣佈退休，表示要做個普通女孩。圖擷自 twitt...
面貌清純身材皎好的她突然宣佈退休，表示要做個普通女孩。圖擷自 twitter: 三田杏
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昨日她突然在Twitter上發文表示「很抱歉這麼突然，不過我要退休了」，並將先前發表過的工作相關PO文全數刪除。隨後她也表示雖然自己的退休可能讓粉絲們傷心了，但自己未來要努力朝「正常生活」、「普通女孩」邁進。

Twitter帳號中有不少同業好友留言「我們是永遠的朋友」、「愛妳」、「永遠支持」，而她宣告引退的前一天也才剛公佈投入新片拍攝的消息，退休之說似乎是工作上受到打擊而突然做出的決定。

女優

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