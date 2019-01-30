30歲單身女曬「一人夢幻房間」照 網暴動跪求當男友

2019-01-30 14:23 聯合新聞網 綜合報導



日本一名30歲單身女，表示自己根本不需要男友，曬出房間照，讓網友瞬間閉嘴。圖／翻攝自 2CH 分享 facebook

到了適婚年齡，許多女性都有被親友追問「有沒有對象」、「什麼時候要結婚？」經驗。如果是單身一人，容易被貼上條件差或眼光太高的標籤。然而，隨著時代觀念變遷，自主意識較強的女性認為一個人也是不錯的選擇。日本一名30歲單身女，表示自己根本不需要男友，還曬出房間照，讓男性瞬間沉默卻下秒喊「追」。

日本論壇《2CH》討論「30歲之後的單身女」話題熱烈，到底該不該盡早結婚、草食男都需要搭配肉食女等問題特別引人關注。但一名女網友並不贊同這樣的看法，霸氣回嗆：「我30歲根本不需要男友」，還附上引以為傲的房間照，曬出單身原因，也令其他網友看得目瞪口呆。

從照片可見，這名女網友的房間整理得井然有序，還備有超豐富的遊戲設備，包括PS4、紅白機、各款遊戲光碟片，根本不用擔心自己會無聊。另外，書櫃裡排滿多年蒐集的經典動漫畫，連電視、筆電上都擺放許多珍稀公仔，簡直是男性的夢幻樂園。

照片貼出後，酸言酸語的網友瞬間靜默，許多男性網友紛紛改口，「我會做家事，養我吧」、「可以應徵男友嗎」、「請讓我入贅吧！」。其他網友稱讚，「單身就是有金錢跟時間可以經營自己。」、「有這樣的房間誰還會想要交男朋友」。