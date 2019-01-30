親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美國起訴孟晚舟
委內瑞拉斷交美
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

中職／彭政閔哽咽告訴球迷 季後結束球員生涯

華為資安引戰 杜紫宸轟林智群「別再秀白癡了，好嗎？」

30歲單身女曬「一人夢幻房間」照 網暴動跪求當男友

2019-01-30 14:23聯合新聞網 綜合報導

日本一名30歲單身女，表示自己根本不需要男友，曬出房間照，讓網友瞬間閉嘴。圖／翻...
日本一名30歲單身女，表示自己根本不需要男友，曬出房間照，讓網友瞬間閉嘴。圖／翻攝自 2CH
分享

到了適婚年齡，許多女性都有被親友追問「有沒有對象」、「什麼時候要結婚？」經驗。如果是單身一人，容易被貼上條件差或眼光太高的標籤。然而，隨著時代觀念變遷，自主意識較強的女性認為一個人也是不錯的選擇。日本一名30歲單身女，表示自己根本不需要男友，還曬出房間照，讓男性瞬間沉默卻下秒喊「追」。

日本論壇《2CH》討論「30歲之後的單身女」話題熱烈，到底該不該盡早結婚、草食男都需要搭配肉食女等問題特別引人關注。但一名女網友並不贊同這樣的看法，霸氣回嗆：「我30歲根本不需要男友」，還附上引以為傲的房間照，曬出單身原因，也令其他網友看得目瞪口呆。

從照片可見，這名女網友的房間整理得井然有序，還備有超豐富的遊戲設備，包括PS4、紅白機、各款遊戲光碟片，根本不用擔心自己會無聊。另外，書櫃裡排滿多年蒐集的經典動漫畫，連電視、筆電上都擺放許多珍稀公仔，簡直是男性的夢幻樂園。

照片貼出後，酸言酸語的網友瞬間靜默，許多男性網友紛紛改口，「我會做家事，養我吧」、「可以應徵男友嗎」、「請讓我入贅吧！」。其他網友稱讚，「單身就是有金錢跟時間可以經營自己。」、「有這樣的房間誰還會想要交男朋友」。

結婚

相關新聞

29歲女經理色誘遭拒 惱羞成怒開除46歲已婚熟男

2019-01-30 11:14

菲軍警突襲教堂爆炸案嫌犯住所 擊斃一嫌

2019-01-30 11:33

尿尿救地球 終結「環保殺手」 科學家就差這一步

2019-01-30 11:00

影／公車坐過站強國女要車掉頭 星國網友轟：汙染物

2019-01-29 18:19

義大利麵放5天後微波 青年加熱吃後猝死

2019-01-29 13:36

哈台熱！日節目預測今年必賣商品 大同電鍋登第2

2019-01-29 13:34

臉書「只是告訴家人我還活著」愛秀的他們瘋這個…

2019-01-29 11:00

意想不到的秘密：淺談日本秘密意匠制度

2019-01-24 10:28

熱門文章

女神級鋼琴家身材太完美 網友讚：仙女下凡

2019-01-29 19:35

「爸爸任由我身上都是血」 黑幫千金淪債主性奴險死

2019-01-30 11:05

她含淚同意腦死弟拔管 解剖驚覺竟是陌生人

2019-01-29 22:15

10年前像個小男生 她貼出對比照變身爆乳翹臀辣妹

2019-01-29 19:24

美國正式要求加拿大引渡孟晚舟

2019-01-29 16:43

29歲女經理色誘遭拒 惱羞成怒開除46歲已婚熟男

2019-01-30 11:14

真愛「父女戀」！29歲嫩妹閃婚65歲阿公 婚後夜夜笙歌

2019-01-29 15:40

影／公車坐過站強國女要車掉頭 星國網友轟：汙染物

2019-01-29 18:19

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top