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29歲女經理色誘遭拒 惱羞成怒開除46歲已婚熟男

2019-01-30 11:14聯合新聞網 綜合報導

佳士得國際房地產前員工羅密勒（Regis Roumila）。圖擷自The Rea...
佳士得國際房地產前員工羅密勒（Regis Roumila）。圖擷自The Real Deal
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佳士得29歲女營運經理阿塔米安（Sarine Atamian）。圖截自Linke...
佳士得29歲女營運經理阿塔米安（Sarine Atamian）。圖截自Linkedin
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紐約佳士得國際房地產公司日前爆出一名29歲的女營運經理性騷擾一名大她17歲的已婚男性職員，由於這名男性職員拒絕與她發生婚外性行為，竟被這名女上司以「社交方式不符合公司文化」為由，將這名男性職員開除，讓這名職員怒告女營運長及佳士得國際房地產。

根據《每日郵報》報導，一名佳士得房地產46歲的前男性職員羅密勒（Regis Roumila）喊告公司和一名29歲的女營運經理阿塔米安（Sarine Atamian），原因是這名女上司利用自己的位階與職權性騷擾他，而且當羅密勒報告此事給公司執行長庫莫(Kathy Coumou)時，她僅認知阿塔米安的行為不妥，但無後續處理。

根據指控內容，女營運長阿塔米安嘗試擁抱並親吻羅密勒，儘管羅密勒已告知她自己已婚，對於其他女性並無興趣。

但阿塔密安不斷的邀約羅密勒吃晚餐和喝酒、用各種藉口觸摸他，而且每天都「不斷看著他」，阿塔米安甚至還對羅密勒說「除老婆外，你應該有個女友」。除此之外，阿塔米安會不時的對於羅密勒的穿著、外表和頭髮給予不必要的稱讚。

羅密勒在去年12月10日遭公司開除，理由是羅密勒的社交方式與佳士得國際房地產的文化不符。羅密勒則指控佳士得因性別、婚姻家庭狀況和性傾向歧視他，而且佳士得開除他，是因為他不願發生婚外性行為，控訴公司缺乏反性騷擾的政策。

羅密勒的前一分工作是在另一家房地產公司Nest Seekers做仲介，是該公司第二名的仲介，做滿五年後離職。

佳士得性騷擾婚外情

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