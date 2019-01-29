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哈台熱！日節目預測今年必賣商品 大同電鍋登第2

2019-01-29 13:34聯合新聞網 綜合報導

大同電鍋進軍日本市場。 圖擷自YouTube
大同電鍋進軍日本市場。 圖擷自YouTube
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萬能的大同電鍋紅到海外！日本綜藝節目《中午到了！》（ヒルナンデス！）28日介紹「2019年必紅5大商品」，其中幾乎是台灣家家戶戶必備的大同電鍋，榮登第2名！

該節目請到人氣雜誌《Mart》編輯部預測今年絕對會流行的產品，近期進軍日本的大同電鍋搭上懷舊家電熱潮，加上擁有3種功能的優勢，備受矚目。節目中提到來自台灣的大同電鍋，從1960年起販售至今已賣出1500萬台，是台灣家庭必備電器。

《Mart》雜誌的總編輯分析，赴台旅遊蔚為風潮的現在，許多女性會特地從台灣買大同電鍋回日本，最近國內也買得到，由於使用起來很方便，先前登上雜誌也有很高的詢問度。接著節目介紹不用開火的大同電鍋，可蒸、可煮、可炊飯，是日本少見的廚房電器，並以咖哩、馬鈴薯燉肉和燒賣為例，強調電鍋的多功能性，另外還能一次蒸2道菜，深深擄獲忙碌婦女的心。

這集節目播出後在PTT引發討論，有網友發問「這是該驕傲還是丟臉呢？」，不少人挺身「護航」，「大同電鍋是神器啊」、「大同電鍋除了煮飯屌打很多電鍋」、「IG超多日本人標記大同電鍋」、「真的好用啊，蒸煮烤滷都行，好修不容易壞」、「我們家那台用了20幾年還好好的」、「這個可以叫經典，也可以稱復古，不用妄自菲薄」。不過也有人舉出蒸煮的時間難以掌握、綠色蔬菜蒸過會變黃是它的缺點。

設計發浪Designsurfing」臉書粉絲專頁曾介紹大同電鍋的身世，其原型為日本東芝的間熱式電鍋「ER-4」，後來透過雙方的技術合作後變得更強大，所以大同電鍋其實是「台皮日骨」。

大同電鍋集蒸、煮、炊飯三大功能於一身，也不必顧爐火，使用起來相當方便。 圖擷自Y...
大同電鍋集蒸、煮、炊飯三大功能於一身，也不必顧爐火，使用起來相當方便。 圖擷自YouTube
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大同
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