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義大利麵放5天後微波 青年加熱吃後猝死

2019-01-29 13:36聯合新聞網 綜合報導

青年吃了放置五天未冰的義大利麵後猝死。圖擷自YouTube
青年吃了放置五天未冰的義大利麵後猝死。圖擷自YouTube
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放五天未冰的麵食加熱後你敢吃嗎？近日，醫生伯納德（Bernard）在期刊上刊登一起病例，比利時有位20歲男學生，於2008年某日吃完一碗義大利麵，半小時後出現頭痛、肚子痛及嘔吐的症狀，他不以為意便上床休息，沒想到家人發現他一睡不起，其實都是「仙人掌桿菌」惹的禍。

根據英國《都市報》報導，比利時的20歲青年AJ，在2008年某天煮了一碗義大利麵並未吃完，他放在流理台上，想過不久再吃，五天後AJ發現那碗麵，便把麵微波加熱後，吃完就出門運動，半小時過去，他因為嘔吐、肚子痛和頭痛回家休息，原以為是普通食物中毒的他，在大量飲水後便上床睡覺，隔天AJ一覺不起，讓家人都心痛不已。

驗屍的結果顯示，AJ感染了仙人掌桿菌（bacillus cereus，蠟樣芽孢桿菌），引發肝衰竭猝死，這種菌類常見於土壤和食物中，通常會因烹調不當或是不當冷藏而出現在「隔夜飯」中，細菌孢子會殘留在食物上，若不慎吃入產生毒素的發芽孢子，就會仙人掌桿菌引發食物中毒，又稱「炒飯綜合症」。

而醫生伯納德也在自己的《Youtube》頻道中，討論這起原先刊登在《美國臨床微生物學雜誌》（US Journal of Clinical Microbiology）的病例。他指出，吃隔夜的麵食要小心，若是聞到怪味千萬不要「以身涉險」，以免遺憾的事再度發生。

義大利中毒食安
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